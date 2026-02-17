ランジェリーブランド「RAVIJOUR」 から、人気YouTuber/モデルのRちゃんを起用した最新ビジュアルが公開されました♡ 「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを引き出すスペシャルなアイテムが登場します。2月19日（木）12:00より公式オンラインストアで販売開始、全国店舗では2月20日から取り扱いスタート。日常も気分も上がるラインアップをチェックして。

ボムフィットブラで叶えるセクシーな谷間

「エリザベス ボムフィット ブラ」は、弾力のある3.7cm厚モールドカップでバストをグッと寄せ上げ、圧倒的なボリュームアップを実現♡

ノンワイヤーでありながら立体的なバストラインを作り、脇高仕様の3段ホックが背中や脇のお肉をしっかりキャッチします。

さらに、クロスコードは取り外し&アジャスター調整が可能で、理想の谷間メイクが自在です。

エレガントな刺繍とラメが織りなす大人の色香漂うデザインは、特別な日だけでなく日常使いにもおすすめです。

RAVIJOUR×Rちゃん新作登場♡ボムフィットで自信が溢れる美バストへ

商品詳細

エリザベス ボムフィット ブラ/価格：8,900円(税込)～

エリザベス ショーツ・Tバック(キャットガーター付) /価格：4,500円(税込)

エリザベス ストレッチレース ショーツ・Tバック/価格：3,900円(税込)

ショーツもブラと同じく、華やかな刺繍とラメを効かせたデザインで、セットで揃えれば気分もさらに上がります♡

フィット感と美しさを両立させたアイテムは、デイリーにも特別な日にも活躍します。

春のランジェリー選びはRAVIJOURで

RAVIJOURの新作は、Rちゃんの最新ビジュアルと共に登場するスペシャルなラインアップ。

ボリュームアップ力とフィット感を兼ね備えたボムフィットブラをはじめ、ショーツやTバックまで豊富に揃い、様々なシーンに寄り添います♪

RAVIJOURで見つける、自分らしいセクシー♡

RAVIJOURの新作ランジェリーは、人気モデル・Rちゃんのビジュアルと共に、女性の魅力をより引き出す設計が魅力です♡ ボムフィットブラで作る自信あふれる谷間、華やかなショーツ＆Tバックで完成するコーデは、日常にさりげない特別感をプラス。2月19日（木）より公式オンラインストアで販売開始し、全国店舗でも順次展開。今季のランジェリーで、自分らしいセクシーを楽しんでくださいね。