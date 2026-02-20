お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ♡癒しのコラボアイテム登場

ゆるくて癒される世界観で人気の「お文具といっしょ」と、サンリオの『サンリオキャラクターズ』が夢のコラボ♡アパレルメーカーのブランチ・アウトが手がける限定アイテムが、全国のドン・キホーテ、アピタ店舗（一部店舗を除く）にて2月28日（土）より発売されます。※店舗により入荷状況が異なります。

刺しゅうトレーナー

刺しゅうトレーナーは税込2,749円（税抜2,499円）、サイズはM・L展開。

種類は、お文具さん×ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコ、プリンさん×ポムポムプリン、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたまの全10種です。

コラボイラストを用いた刺しゅうデザインで、見ているだけでほっこり。さらに、可愛く収納できる専用ハンガー付きなのも嬉しいポイントです♡

NEW ERAⓇ×NYA-春の新作♡注目小物をチェック

長袖ジャージ上下セット

長袖ジャージ上下セットは税込5,499円（税抜4,999円）、サイズはM・L展開。

デザインはトレーナーと同じく全10種で、お文具さん×ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコ、プリンさん×ポムポムプリン、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたまをラインナップ。

リラックスタイムにもぴったりな上下セットで、おうち時間も可愛く過ごせそうです♪

ⓒ ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665454

ⓒ お文具 ／ 講談社

癒しのコラボをお見逃しなく

ゆるいタッチとおなじみのキャラクターたちが融合した特別なコレクション。普段使いはもちろん、ルームウェアとしても活躍するアイテムは、ファンならずとも手に入れたくなる可愛さです。

気になる方は、発売日以降ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね♡