逃げ水あむイメージ♡新作カラコンCunte全5色

アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」の逃げ水あむさんがイメージモデルを務める新カラーコンタクトブランド「Cunte（キュント）」が2月27日（金）11:00より発売。“自分に恋するおまじない”をコンセプトに、自分をもっと好きになれる瞳を叶える全5色のカラコンが登場します♡

水光LOCKでうるきら瞳

ゼリートリックとヒロインコアは、水光LOCK設計でハイライトをキープする“水光LOCK”シリーズ。どちらもDIA14.5mm、着色直径13.8mm、BC8.7mmです。

ゼリートリックはキラキラデザイン×固定水光で、回らないデザインが光を集め、きらめく瞳に。ヒロインコアはニュアンスカラー×固定水光で、少女漫画のヒロインのような甘め水光アイを演出します♡

HERAのUV下地3種が登場♡透明感も血色感も自在に

やみつき甘盛れカラー

テディメイト、メロベリー、バブグラムは“やみつきCOLOR”シリーズ。3色ともDIA14.5mm、着色直径13.8mmで、BCは8.6mmです。

テディメイトは繊細グラデーション×グレージュカラーで、抜け感のある上品な瞳に。メロベリーは甘色ブラウン×じんわりフチで、くりっと丸い印象を叶えます。

バブグラムはうるちゅるブラウン×ふんわり太フチで、立体感のあるあざとかわいい瞳を演出します♪

限定コンプリートボックス

ランダムトレーディングカード付きコンプリートボックスも数量限定で同時発売。逃げ水あむさんのオリジナルトレーディングカードは全5種類で、5種類の中からランダムで2枚ずつ封入されています。

※なくなり次第終了となります。

自分をもっと好きになれる瞳へ

“誰かのため”だけでなく、“自分のため”の可愛いを大切にするCunte。気分やなりたい印象に合わせて選べる5色は、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれるはず。

新しいカラコンで、自分を肯定できる視線を手に入れてみませんか♡