逃げ水あむイメージ♡新作カラコンCunte全5色
アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」の逃げ水あむさんがイメージモデルを務める新カラーコンタクトブランド「Cunte（キュント）」が2月27日（金）11:00より発売。“自分に恋するおまじない”をコンセプトに、自分をもっと好きになれる瞳を叶える全5色のカラコンが登場します♡
水光LOCKでうるきら瞳
ゼリートリックとヒロインコアは、水光LOCK設計でハイライトをキープする“水光LOCK”シリーズ。どちらもDIA14.5mm、着色直径13.8mm、BC8.7mmです。
ゼリートリックはキラキラデザイン×固定水光で、回らないデザインが光を集め、きらめく瞳に。ヒロインコアはニュアンスカラー×固定水光で、少女漫画のヒロインのような甘め水光アイを演出します♡
やみつき甘盛れカラー
テディメイト、メロベリー、バブグラムは“やみつきCOLOR”シリーズ。3色ともDIA14.5mm、着色直径13.8mmで、BCは8.6mmです。
テディメイトは繊細グラデーション×グレージュカラーで、抜け感のある上品な瞳に。メロベリーは甘色ブラウン×じんわりフチで、くりっと丸い印象を叶えます。
バブグラムはうるちゅるブラウン×ふんわり太フチで、立体感のあるあざとかわいい瞳を演出します♪
限定コンプリートボックス
ランダムトレーディングカード付きコンプリートボックスも数量限定で同時発売。逃げ水あむさんのオリジナルトレーディングカードは全5種類で、5種類の中からランダムで2枚ずつ封入されています。
※なくなり次第終了となります。
自分をもっと好きになれる瞳へ
“誰かのため”だけでなく、“自分のため”の可愛いを大切にするCunte。気分やなりたい印象に合わせて選べる5色は、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれるはず。
新しいカラコンで、自分を肯定できる視線を手に入れてみませんか♡