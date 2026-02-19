普段のスタイルを“アーバンアウトドア”に変えてくれる！コールマンの新「アトラス」シリーズのバッグ全7モデルが登場
コールマンが“アーバンアウトドアスタイル”をコンセプトに掲げた、新たな「アトラス」シリーズのバッグ全7モデルを2026年2月より順次発売。アウトドアテイストを都会や街での普段使いにも活用できるバッグとして注目を浴びている。
【写真】全モデルのインナーには、視認性を考慮し深みのあるブルーカラーを採用
コールマンの「アトラス」シリーズは2015年に誕生し、タウンユースに適したタフな使いやすさが最大の特徴で、どんなシーンにもなじむシンプルなカラーリングが人気。新たな「アトラス」シリーズでは、同シリーズのカラーやスタイルをフルラインナップで一新し、デザイン性に加えて機能性も大幅に向上させているという。
よりシンプルでより洗練された“アーバンアウトドアスタイル”を体現しており、若干丸みを帯びながらスタイリッシュで機能的なデザインは、ビジネスから日常使いのカジュアルシーンまで使用可能だ。
生地には、タフで型崩れしにくく軽量で高耐久、手入れもしやすいポリエステル素材を使用。全モデルのインナーには、視認性を考慮して深みのある鮮やかなブルーカラーを採用している。開口時のデザイン性も高く、中身も見つけやすくなっている。
■まずは、バックパックをチェック！
■●アトラス43/30(1万450円/9900円)
大きな荷物の出し入れに便利なフルオープンジッパー仕様。マルチコンパートメント設計で、シンプルで使いやすいトップジッパーポケットや背面メッシュパネルも装備している。サイズは約43リットルと約30リットルの2種類。大容量ながらも洗練されたミニマルデザインで、シーンを選ばず使うことができる。
■●アトラス28(8910円)
多機能でシンプルなデザインの大型ワンポケットデイパック。PCスリーブ/タブレットスリーブやエラスティックコード装備で普段使いに最適！シンプルなデザインのため、さまざまなファッションにも違和感なく合わせられる。
■●アトラス24(9350円)
スタイリッシュかつ収納性に優れたマルチコンパートメントで、型崩れしない設計のスクエアタイプのバックパック。フロントには前持ち時に取り出しやすい小物ポケットも。普段使いはもちろん、スーツにも合わせやすいフォーマルなデザインなので、ビジネスバッグとしても使うことができる。
■●アトラスデイパック22(8910円)
多機能でシンプルなデザインのフロント2ポケットデイパック。使いやすい2段のフロントジッパーポケットがついた、小物の収納に優れたバックパックとなっている。小物を分けて収納できるため、バッグ内を探す手間が省けるのもうれしい。
■そのほかのバッグも見逃せない！
■●アトラススリングバッグ(4950円)
多機能かつシンプルなデザインで、左右からアクセスできるフロントジッパーポケットが特徴のスリングバッグ。ショルダーストラップで右掛け、左掛けが変更可能だ。クッション入りタブレットスリーブ付きで、ジッパーが大きく開くので大きめの荷物も出し入れしやすい。
■●アトラスマルチウエストバッグ(4290円)
約5リットルの容量があり、セカンドバッグとしても使いやすいウエストバッグ。財布などの貴重品を背面のジッパーポケットに入れることができ、取り出しやすいだけでなく防犯対策にも役立つ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
