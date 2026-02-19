「なんじゃこりゃ!?」収穫しようとしたら…？不思議な形に「音符みたい」「前世は音楽家？」
普段私たちが目にする野菜や果物ですが、形が整っているものが多いですよね。ですが、育ててくださっている農家さん達は、収穫する際に不思議な形のものを目にすることも。
今回はXで5.2万いいねを獲得して話題を集めた農家さんのポストをご紹介。立派に育った不知火（しらぬい）を収穫するときに見つけたものとは…？「前世は音楽家だったのかな？」「四分音符ですね！」などのコメントが寄せられている不知火の形は、一体どんなものだったのでしょうか。
投稿者であり有田みかんを栽培している農家のOrangeeeen（@Orangeeeen2）さんが「なんじゃこりゃ!?」というコメントとともに投稿したのは不知火の木の画像。立派に実った不知火ですが、よく見てみるとその中にはなんと、不思議な形のものが！
ぷっくりと丸い形の馴染みあるものではなく、細長く上に上に伸びている不知火…私も写真で拝見した瞬間、思わず「なんじゃこりゃ!?」と同じリアクションをしてしまいました。
Orangeeeenさんにこちらのポストへの反響について伺うと「普段はフォロワーさんからの数十件程度のいいねの反応でしたが、凄い勢いで拡散されびっくりです」と驚きの声が！さらに、ご家族からの反応についても「家族も同じくビックリで物珍しそうに私の投稿をみていました」と教えていただきました。
ちなみにOrangeeeenさんいわく、不知火という品種は奇形果がよくあるとのことで、収穫時はご家族で「何に見える？」と話題にして盛り上がるのだそうですが、ポストの写真のように育った不知火は初めてなのだとか…。「発見後、つい写真を撮ってしまいました」というOrangeeeenさんに、私も見つけたら写真を撮るだろうなと共感しました。
不知火は2月中旬から4月初旬頃が旬とのことで、今からが美味しい季節です。写真に写る細長い不知火も凄く甘くて美味しかったりして…。とついつい気になりOrangeeeenさんに例の不知火のお味をお聞きすると「味は他のものと比べ淡白です」との答えが。甘さは控えめだったのか、と思いつつ通常よりさっぱりした不知火のお味も気になるところです…！
Orangeeeenさんは温州みかんをメインに作られている農家さんであり、ポストを遡ると様々な作業工程を拝見することができます。私達が美味しくいただいている裏側を知ることができて大変興味深いのですが、その工程の中でも特に大変なものは何か質問すると「普段の栽培はもちろんですが、古い木が多く、新しい木、品種への植え替え作業が一番大変です」と教えてくださったOrangeeeenさん。
植え替えるのも大変ですが、そこからさらに育てていくのも大変ですよね。美味しいみかんを作ってくださっているOrangeeeenさん含め農家さん達に感謝です。
一生懸命美味しい不知火やみかんを作ってくださっているOrangeeeenさんに、柑橘の魅力をお聞きすると「親や祖父の代からのみかん畑を引き継ぎ、木が古い畑も多くあるので、植え替えて新たな園地づくりの最中です。数年から10年単位での計画で思い描いた園地に仕上がってくるのが魅力です」とのこと。
数年から10年単位…想像するだけでも大変さがうかがえますが、それらを乗り越えて理想の園地に仕上げていくのだと思うと聞いているこちらもワクワクします。
「今は園地づくりの段階で、これからは品質向上に力を入れていきたいです」というOrangeeeenさんの情熱を前のめりで応援していきたいですね！
最後に、栽培中におこったハプニングなどを伺うと「和歌山の有田市のみかん畑は世界農業遺産にも登録される石積み階段園です。傾斜地での作業になるので転落ハプニングは日常茶飯事です…」とOrangeeeenさん。
400年以上前から農家さん達が築いたという石積み階段園。世界農業遺産にも登録されているその全貌は受け継がれてきた思いを感じるほど美しい風景です。が…過去のポストに載せられている写真を見ると確かになかなかの傾斜…この状況下で美味しいみかんを作り続けてくれている農家さん達にあらためて感謝です…！
過去ポストでは、様々な作業工程や美味しそうなみかんや不知火がたくさん拝見できます！普段私たちが美味しくいただいている柑橘の成長を応援しつつ、一緒に見守ることができるOrangeeeen（@Orangeeeen2）さんのXを是非チェックしてみてください！
文＝SI