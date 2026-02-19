【ロッテリア】春限定シェーキ＆パイが楽しめる「桜フェア」開催中。キュートな桜色に心が春めく
ロッテリアは、2026年2月18日から3月中旬までの期間限定で「桜フェア」を開催しています。
桜スイーツでひと足早く春気分
徐々に春の訪れを感じるこの季節に合わせて、ロッテリアから桜をイメージした期間限定のシェーキとパイが登場しました。
・さくらパフェシェーキ
桜風味のシロップを使ったシェーキに、ホイップクリームと苺果汁を使用したクラッシュゼリーをのせ、仕上げに桜色のチョコをトッピング。ひと口飲めば優しく香る桜の風味で春を満喫できる、パフェのような贅沢シェーキです。
価格は390円。
・さくらもちパイ
塩漬けの桜の葉と餅米を混ぜ合わせた桜あんを、サクサクのパイで包んだワンハンドスイーツです。まるで桜餅のような本格的な味わいを楽しめます。
価格は260円。
・さくらシェーキ
桜風味のシロップを使用した、期間限定フレーバーのシェーキです。口の中にふわりと広がる春の味で、心が華やぎます。
価格は320円。
一部店舗を除く46店舗で販売しています。販売は3月中旬までの予定ですが、なくなり次第終了します。
「さくらパフェシェーキ」と「さくらシェーキ」は機器調整により販売していない場合があります。また、デリバリーでの販売はありません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部