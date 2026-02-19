【ロッテリア】春限定シェーキ＆パイが楽しめる「桜フェア」開催中。キュートな桜色に心が春めく

ロッテリアは、2026年2月18日から3月中旬までの期間限定で「桜フェア」を開催しています。

桜スイーツでひと足早く春気分

徐々に春の訪れを感じるこの季節に合わせて、ロッテリアから桜をイメージした期間限定のシェーキとパイが登場しました。

・さくらパフェシェーキ

桜風味のシロップを使ったシェーキに、ホイップクリームと苺果汁を使用したクラッシュゼリーをのせ、仕上げに桜色のチョコをトッピング。ひと口飲めば優しく香る桜の風味で春を満喫できる、パフェのような贅沢シェーキです。

価格は390円。

・さくらもちパイ

塩漬けの桜の葉と餅米を混ぜ合わせた桜あんを、サクサクのパイで包んだワンハンドスイーツです。まるで桜餅のような本格的な味わいを楽しめます。

価格は260円。

・さくらシェーキ

桜風味のシロップを使用した、期間限定フレーバーのシェーキです。口の中にふわりと広がる春の味で、心が華やぎます。

価格は320円。

一部店舗を除く46店舗で販売しています。販売は3月中旬までの予定ですが、なくなり次第終了します。

「さくらパフェシェーキ」と「さくらシェーキ」は機器調整により販売していない場合があります。また、デリバリーでの販売はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部