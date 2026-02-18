【CASETiFY】ギャルマインド全開♡ 存在感抜群な「ギャル コレクション」のアイテムをCHECK！

テックアクセサリーブランド・CASETiFYから、”平成ギャル”カルチャーにインスパイアされた「ギャル コレクション」が登場。今回は、存在感たっぷりのアイテムをご紹介します。平成ギャル×Y2Kのムードを取り入れた、映え感たっぷりのテックアクセサリーに注目です♡

ラインストーンやヒョウ柄・ゼブラ柄などのアニマルモチーフ、メタリックチェーン、平成を感じる絵文字やグリッター素材を取り入れ、当時の“ギャルスピリット”を今っぽくアップデート。

Y2Kムードたっぷりのスマホケースやカードホルダースタンド、グリップスタンドなどが勢ぞろい。

実用性と可愛さを兼ね備えた優秀アイテムをチェックして♡

Item スマホケース／6,050円〜

インパクトのある華やかなデザインが勢揃い！

Bijoux Decoration ミラーケース MagSafe対応／6,050円〜 emoji paradise Custom Phone Case インパクトケース MagSafe対応／6,050円〜 Zebra Heart Chain ミラー リングスタンドケース MagSafe対応／6,050円〜 Fire star Custom Phone Case ミラーケース MagSafe対応／6,050円〜 Butterfly Savage グレーズリング スタンドケース MagSafe対応／6,050円〜 Pearl hibiscus Custom Phone Case インパクト クリアケース MagSafe対応／6,050円〜 Gal Phone インパクトケース MagSafe対応／6,050円〜 Heaven heart Custom Phone Case インパクトケース MagSafe対応／6,050円〜 Leopard Glam ミラーケース MagSafe対応／6,050円〜

Item カードスタンドホルダー／6,050円

実用性も可愛さも欲張りたい人にぴったり。

Bijoux Decoration Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円 Emoji Paradise Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円 Butterfly Savage Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円 Pearl Hibiscus Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円 Gal Phone Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円 Leopard Glam Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円

Item グリップスタンド／5,280円

デザイン性と使いやすさを両立した優秀アイテム。

Bijoux Decoration グリップスタンド Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円 Fire Star Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円 Emoji Paradise グリップスタンド Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円 Pearl Hibiscus Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円

Item Earpodsケース／5,280円〜

小物まで抜かりなく“ギャル感”を仕込みたい人にぴったり。

Bijoux Decoration AirPods Pro 3 インパクトケース／5,280円 Emoji Paradise AirPods Pro 3 ミラー ケース／5,280円 Fire Star AirPods Pro 3 ミラー ケース／5,280円

Item キーチェーンタグ／2,200円

バッグやスマホにつけて、さりげなく個性をアピール。

Butterfly Savage キーチェーンタグ／2,200円 Pearl Hibiscus キーチェーンタグ／2,200円

Item Watchバンド／7,590円

手元に存在感をプラスしてくれること間違いなし♡