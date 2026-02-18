【CASETiFY】ギャルマインド全開♡ 存在感抜群な「ギャル コレクション」のアイテムをCHECK！
テックアクセサリーブランド・CASETiFYから、”平成ギャル”カルチャーにインスパイアされた「ギャル コレクション」が登場。今回は、存在感たっぷりのアイテムをご紹介します。平成ギャル×Y2Kのムードを取り入れた、映え感たっぷりのテックアクセサリーに注目です♡
テックアクセサリーブランド・CASETiFYから、1990年代後半〜2000年代の“平成ギャル”カルチャーにインスパイアされた「ギャル コレクション」が登場！
ラインストーンやヒョウ柄・ゼブラ柄などのアニマルモチーフ、メタリックチェーン、平成を感じる絵文字やグリッター素材を取り入れ、当時の“ギャルスピリット”を今っぽくアップデート。
ノスタルジーとY2Kムードが絶妙にミックスされた、存在感たっぷりのアイテムが揃います。
思わず目を引くデザインばかりなので、ぜひチェックしてみて♡
持っているだけで気分が上がる♡ 映えアイテムをCHECK
Y2Kムードたっぷりのスマホケースやカードホルダースタンド、グリップスタンドなどが勢ぞろい。
実用性と可愛さを兼ね備えた優秀アイテムをチェックして♡
Item スマホケース／6,050円〜
インパクトのある華やかなデザインが勢揃い！
Bijoux Decoration ミラーケース MagSafe対応／6,050円〜
emoji paradise Custom Phone Case インパクトケース MagSafe対応／6,050円〜
Zebra Heart Chain ミラー リングスタンドケース MagSafe対応／6,050円〜
Fire star Custom Phone Case ミラーケース MagSafe対応／6,050円〜
Butterfly Savage グレーズリング スタンドケース MagSafe対応／6,050円〜
Pearl hibiscus Custom Phone Case インパクト クリアケース MagSafe対応／6,050円〜
Gal Phone インパクトケース MagSafe対応／6,050円〜
Heaven heart Custom Phone Case インパクトケース MagSafe対応／6,050円〜
Leopard Glam ミラーケース MagSafe対応／6,050円〜
Item カードスタンドホルダー／6,050円
実用性も可愛さも欲張りたい人にぴったり。
Bijoux Decoration Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円
Emoji Paradise Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円
Butterfly Savage Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円
Pearl Hibiscus Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円
Gal Phone Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円
Leopard Glam Snappy™ ミラー カードホルダースタンド MagSafe対応／6,050円
Item グリップスタンド／5,280円
デザイン性と使いやすさを両立した優秀アイテム。
Bijoux Decoration グリップスタンド Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円
Fire Star Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円
Emoji Paradise グリップスタンド Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円
Pearl Hibiscus Snappy™ ミラー グリップスタンド MagSafe対応／5,280円
Item Earpodsケース／5,280円〜
小物まで抜かりなく“ギャル感”を仕込みたい人にぴったり。
Bijoux Decoration AirPods Pro 3 インパクトケース／5,280円
Emoji Paradise AirPods Pro 3 ミラー ケース／5,280円
Fire Star AirPods Pro 3 ミラー ケース／5,280円
Item キーチェーンタグ／2,200円
バッグやスマホにつけて、さりげなく個性をアピール。
Butterfly Savage キーチェーンタグ／2,200円
Pearl Hibiscus キーチェーンタグ／2,200円
Item Watchバンド／7,590円
手元に存在感をプラスしてくれること間違いなし♡
Butterfly Savage インパクト バンド／7,590円
ライター Ray WEB編集部