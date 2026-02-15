鍋におでん。燻製屋のウインナーで冬メニューのマンネリ対策

冬の食卓の二大巨塔といえば、”鍋”と”おでん”。比較的シンプルな下準備で完成し、野菜もたんぱく質も一度に摂れて、作る側としては本当に助かる存在です。それ故に回数を重ねるほど「えーまた鍋？」「今日もおでん？」という停滞感が出やすいのも悩みどころ。そんな時に取り入れたい“料理テク”が、「燻製屋熟成あらびきポークウインナー」をプラスするという方法です。

鍋にウインナー、実は理にかなっているワケ

鍋にウインナーと聞くと、珍しい印象を持つかもしれません。

「燻製屋熟成あらびきポークウインナー」は、72時間以上熟成によって肉の旨みを引き出した、コクのある味わいが特長。

噛んだ瞬間に広がる肉の旨みと、ふわっと香る燻製の風味が、鍋やおでんの出汁にほんのり変化をもたらしてくれます。

例えば、いつもの寄せ鍋。

鶏肉や魚介をベースとした鍋出汁に、燻製の香りがほんのり重なることで、出汁に奥行きが生まれます。ウインナーから出る脂がスープに自然なコクをプラス。「いつもとほぼ同じ材料なのに、なんか違う」という味に。

おでんに入れるなら、最後の仕上げとして

おでんの場合は、最初から入れず、仕上げのタイミングで加えるのがおすすめ。

「燻製屋熟成あらびきポークウインナー」は天然腸を使ったあらびきタイプ。そのため、長時間煮込むより温める程度のほうが、パリッとした食感とジューシーさを楽しめます。

大根や卵、練り物のやさしい味わいの中に、燻製の香りと肉の旨みが加わることで、味のリズムが一気に変わるはず。

冬の定番は、少しの工夫でまだ楽しめる

「燻製屋熟成あらびきポークウインナー」の原料は豚肉のみを使用。でん粉などの結着材を使わず、72時間以上の熟成によって肉そのものの旨みを引き出しています。業界で初めて、特定JAS（現：特色JAS）に認定されたほど。

風味豊かでだし文化の和食に自然に溶け込み「だしがいつもよりバージョンアップした」と感じる、その加減が冬メニューにちょうど良いのです。

具材を大きく変えなくても、選ぶ素材を一つ変えるだけで、食卓の空気は驚くほど変わります。

冬の定番を「またこれ？」から「なんだか今日のはちょっと違うね」に変える、生活の知恵として、覚えておきたい一つです。