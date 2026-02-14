バービー×PEACH JOHN新作♡気高いおっぱいを叶える春コレクション

PEACH JOHNとお笑い芸人・バービーが手がけるブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」から、2026年2月4日（水）に待望の新作が登場します。“気高いおっぱい”をコンセプトに、自分自身をもっと好きになれるランジェリーを提案。さらに、自然への回帰をテーマにしたビジュアルも公開され、世界観たっぷりのコレクションに注目です♡

人気クイーンブラ新章

「クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ」は、波や地層を思わせるウェーブ柄レースを採用した新デザイン。

超脇高設計のサイドベルトが脇肉をしっかりホールドしながら、ソフトワイヤー＆サイドボーンなしで快適な着け心地を実現します。

サイズ別設計のモールドカップが自前のボリュームを活かし、トップ位置を高めにメイク。C～Hカップ、アンダーバスト65～90までの豊富なサイズ展開です。

価格：

4,200円（税込）C65/70/75、D65/70、E65

4,500円（税込）C80、D75/80、E70/75、F65/70、G65

4,800円（税込）D85、E80/85/90、F75/80/85/90、G70～90、H65～90

・ショーツ

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L、4L、5L

・ソング

価格：1,800円（税込）

サイズ：S/M、M/L、L/LL、LL/3L、3L/4L、4L/5L

カラー：ブラック／ネイビー

ドクターマーチン日本限定“THE COLOR SOLES”が登場

自由のブラ＆汗レスキュー

「自由のブラ だって好きなんだもん」は、レトロフェミニンなスカーフ柄風プリントが華やかな新型ブラ。

柔らかなソフトワイヤーと下厚カップで自然な谷間をメイクし、スーパー脇高設計でサイドもすっきり整えます。

価格：

4,200円（税込）C65/70/75、D65/70、E65

4,500円（税込）C80、D75/80、E70/75、F65/70、G65

4,800円（税込）D85、E80/85/90、F75/80/85/90、G70～90、H65～90

サイズ：C～Hカップ、アンダーバスト65～90

・ショーツ

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L、4L、5L

カラー：ブルー／ピンク

さらにWEB限定「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」も登場。撥水加工で汗ジミを防ぎ、両脇のワンタッチテープ仕様で服を着たまま脱げる画期的な設計です。

価格：2,500円（税込）

サイズ：M/L、LL/3L、4L/5L（カラー：ホワイト／ベージュ）

自分をもっと好きになる一枚

バービーの想いが込められたLuhuL dadaの新作は、機能性と遊び心を兼ね備えたラインナップ。サイズ展開も豊富で、どんな体型の女性にも寄り添います。自然体で、自分らしく。

PEACH JOHNとともに“気高いおっぱい”を目指して、毎日のランジェリー選びをもっと楽しくしてみてはいかがでしょうか♡