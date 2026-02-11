雪肌精の新UVが限定登場！ぬり直し簡単なスティックタイプ

紫外線対策は一年中欠かせないものだからこそ、使い心地のよさにもこだわりたいもの。そんな声に応えるように、雪肌精からスティックタイプのUVアイテムが限定登場します。手を汚さず、メイクの上からもさっと使える手軽さと、高いUVカット効果を両立。忙しい毎日でも心地よく続けられる、新しいUVケア習慣を提案します。

うるさら感と透明感を同時に実現

雪肌精 スキンケア UV エッセンス スティックは、「高機能うるさらヴェール処方」を採用。

うるさらパウダーと透明感パウダーが肌表面をさらりと整えながら、内側にはうるおいをキープします。毛穴や凹凸を自然にぼかし、明るくなめらかな印象の肌へ導いてくれるのも魅力です。

外出先でも快適なスティック設計

オーバル型のスティック容器は、広い面にも細かな部分にもフィットしやすく、日中のぬり直しをスムーズに叶えます。

SPF50+／PA++++、UV耐水性★★で汗や水に強いスーパーウォータープルーフ仕様ながら、洗顔料やボディソープで落とせる設計。持ち運びにも便利で、アクティブなシーンにも活躍します。

香りと成分にも雪肌精らしさを

雪肌精 スキンケア UV エッセンス スティック【マツキヨココカラ＆カンパニー限定品】

ナチュラルフローラルの澄んだ香りを採用し、夏場でも心地よく使える使用感に。

ハトムギ（薏苡仁）オイルやセサミ（胡麻）オイルなどの和漢植物成分に加え、スクワラン（保湿）を配合し、UVケアしながら肌をいたわります。

容量：20g

発売日：2026年4月1日(水)

発売場所：全国のマツモトキヨシグループおよびココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)、マツキヨココカラオンラインストア

※1紫外線防止効果（ブランド内比）

毎日のUVケアをもっと心地よく

手軽さ、快適さ、高い紫外線防止効果を兼ね備えた雪肌精の新UVスティックは、ぬり直しが億劫になりがちな日中の強い味方。

うるさらな仕上がりと上品な香りで、紫外線対策の時間さえ心地よいひとときに変えてくれます♡限定発売なので、早めのチェックがおすすめです。