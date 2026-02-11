「気になる」色である一方で、トレンドや季節に関係なく毎年のように登場しているベーシックカラーでもあるから。気分を変える刺激も欲しい。うまくとけこみ鮮度も上がる確実な新しさと出会うなら、「似た性質」から探すのが近道。

「ブラウンの延長で」いろんな色

目の覚めるような発色で、スタイリングに花を添えるヴィヴィッドカラー。ブラウンにかわい気を宿すパステルカラー。ブラウンと同じ暖色やベロアやコーデュロイのようなレトロな質感で選ぶと、強さが和らいで浮かないさし色として活躍。

クラシック感に洗練さを呼び込む鮮烈な赤

茶パンツ／6397（S＆T） 赤ニット／RH ヴィンテージ（ロンハーマン） バッグ／パフト（アダム エ ロペ） ブーツ／GIABORGHINI（ショールーム ロイト）



赤を強く見せない、愛嬌のあるざっくり感。手編みっぽい質感を味方にすることで、英国のおじさんのようなひざ丈パンツになじみつつ、ほっこり感なく引き締まった印象への着地が可能。

さらにやさしくなれるぬくもりを含んだミントカラー

茶カーディガン／anuke（ánuke 新宿LUMINE２店） グリーンコーデュロイパンツ（ひもベルトつき）／アダム エ ロペ バッグ／MAISON CANAU（ヤマニ） シューズ／ブレンテッラ（ビームス ハウス 丸の内）



白のようなさわやかさにニュアンスを含ませられるミントグリーン。コーデュロイのぬくもりと合わせることで、大人らしい深みとともにパステルカラーをとり入れられる。端正なブラウンのえりつきカーデと合わせてばいっそう好感度高く。





(服のプライスなど詳細へ）

【全20スタイルの一覧】≫「似た色どうしで上手くいく」ブラウンとブラウンに似合う色「組み合わせのテクニック」





