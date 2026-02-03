ポイント最大50％を還元！「ホットペッパービューティー」のビビビ祭でお得に予約しちゃお〜。

ヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス「ホットペッパービューティー」は、お得なポイント還元キャンペーン「ビビビ祭」を、2026年2月2日から開催しています。

この期間の予約がお得！

「ビビビ祭」の第1弾として各対象期間中に事前エントリーを行い、ホットペッパービューティーで予約のうえ、サロンに来店した人を対象に、対象金額の最大50％分（上限2万ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元します。先着100万予約限定です。

キャンペーン期間中は、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（予約＆来店）が対象となります。還元ポイントの上限は、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1万ポイント（合計で最大2万ポイント）です。

事前エントリー期間は2026年1月5日から2月4日。

予約期間は2026年2月2日から2月4日。

来店期間は2月9日から2月15日まで。

ポイント加算予定日は3月16日頃の予定です。

※ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）で、それぞれ複数回の利用（予約＆来店）があった場合、それぞれの対象金額のうち最も高い1回の利用（予約＆来店）のみが対象です。

※対象金額とは、以下(ア)(イ)いずれか低い方の金額を指します。

(ア)予約時に本サービスの予約確認画面上に表示される利用予定のサービスの「合計金額」(予約確認画面上で選択可能なギフト券・ポイント（以下「ポイント等」）の利用前の金額)

(イ)来店時の支払金額にポイント等を加算した金額。（来店時に株主優待や金券類など、ポイント等以外の手段で割引が発生した場合、その割引金額分は来店時の支払金額に含まれません。）

※キャンペーンは予告なく終了する可能性があります。なお、弊社システムの都合上、やむを得ない場合は、先着100万予約を超えて特典適用対象となる場合があります。

※キャンペーン詳細条件等につきましてはウェブサイトを確認してください。

東京バーゲンマニア編集部