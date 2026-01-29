KFCのチーズにおぼれる♡背徳感たっぷり冬限定バーガー

寒い季節に恋しくなる、濃厚でとろける味わい。今年もKFCから“チーズにおぼれる”シリーズが数量限定で登場します。チーズ好きの心を掴んできた人気シリーズに、今回は新たなモッツァレラフレーバーが仲間入り。背徳感すらごちそうに変えてくれる、KFC史上最重量・最濃厚※のラインアップは、自分へのご褒美にもぴったり。冬だけの特別なチーズ体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♡※重量は昨年販売時と同等です。

濃厚チェダーと新作モッツァレラ

定番として愛されてきた「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」は、チェダーチーズソースのコクとジューシーなチキンフィレが相性抜群。とろりと溢れるチーズが、ひと口ごとに満足感を高めます。

新登場の「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」は、フレッシュでミルキーなモッツァレラチーズが主役。

バジルチーズソースを重ねることで、後味は軽やかで香り豊かな仕上がりに。2つの個性から好みを選べるのも魅力です。

片手で楽しむチーズツイスター

「チーズにおぼれるツイスター」は、食べやすさと濃厚さを両立した一品。カーネルクリスピーに合わせて調整されたたっぷりのチーズが、巻かれた生地の中で存在感を放ちます。

バーガーほどのボリュームはいらないけれど、チーズの満足感はしっかり欲しい、そんな気分の日にぴったりのメニューです。

全ラインアップと価格をチェック

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」540円、「セット」950円、「よくばりセット」1,250円。

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」540円、「セット」950円、「よくばりセット」1,250円。

「チーズにおぼれるツイスター」430円、「セット」840円、「よくばりセット」1,140円。

※すべて税込価格。

※数量限定、なくなり次第終了。

※一部店舗を除く。

冬だけの背徳チーズ時間

2026年2月4日(水)より全国のKFC店舗で発売される“チーズにおぼれる”シリーズは、この冬だけの特別な味わい。濃厚さも個性も異なるラインアップは、何度でも食べ比べしたくなる魅力があります。

頑張った日のご褒美や、ちょっと贅沢したいランチタイムに♪チーズ好きなら見逃せない限定メニューです。