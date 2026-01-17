ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

通気性も柔らかさも。ストレスなく歩ける快適モデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのスニーカーは、軽量性に優れた「ACTEVA」ミッドソールを採用し、グラウンドコンタクトタイプにすることで、さらに軽さを追求したスニーカーだ。足取りが軽く、長時間の歩行でも負担を感じにくい設計となっている。

2


アッパーにはヘザーメッシュを使用し、通気性と柔軟性を兼ね備えた快適なフィット感を実現。ジョギングからデイリーカジュアルまで幅広いシーンに対応し、季節を問わず快適に履ける。

3


アウトソールはラバーの配置を大きく減らすことで、必要最低限のトラクション性を保ちながら、驚くほど軽くて柔らかい履き心地を提供する。

4


足にストレスを感じさせないスムーズな歩行をサポートし、日常の動きをより軽やかにしてくれる一足だ。