グンゼの補整インナーで無理なく体型ケア♡年始に始める新習慣
年末年始のゆったり時間を経て、日常に戻る頃にふと感じる体型の変化。そんなリアルな声に向き合い、グンゼは公式Xで体型意識に関する調査を実施しました。結果から見えてきたのは、無理なく続けられることの大切さ。そこで今回は、毎日の生活に自然に取り入れられる、きごこち重視の補整インナーをご紹介します。がんばりすぎない体型ケアを、今日から始めてみませんか♡
年始の体型意識を調査
年末年始明けの体型について「例年変化を感じる」と答えた方は63％。中でも84％が「お腹」を最も気にしていることが分かりました。
さらに、体型維持のために重視されていたのは即効性よりも「日常生活の中でできること」が70％と多数派。一方で、補整系インナーを日常的に使っていない方が半数以上という結果も。
締め付けすぎず、きごこちの良さを重視したアイテム選びが求められていることがうかがえます。
調査期間：2025年12月25日～12月26日
調査対象者：＠gunze_jp公式Xフォロワー115,928名
調査方法：公式Xアンケート機能
補整インナー選びのコツ
補整インナーは「なりたい姿」に合わせて選ぶことが大切。お腹やヒップなど悩みに応じて、ブラトップやガードルなど形状を使い分けましょう。また、サイズ選びも重要で、小さすぎるサイズは締め付けの原因に。
素材の伸縮性による補整力の違いや、縫い目の有無、肌あたりの良さも快適さを左右します。長時間身につけるものだからこそ、心地よく続けられる一枚を選びたいですね。
きごこち重視の注目6選
【キレイラボ】【ラクしてキュット】ブラトップ
価格：3,410円
縫い目のない設計と脇高仕様で、脇や背中をすっきり整えるブラトップ。
サイズ：M／L／LL（種類：スモークピンク／ロイヤルベージュ／チャコールグレー）
【ラクしてキュット】ロングガードル
価格：2,970円
1枚穿きOKで、自然なヒップラインをサポート。
サイズ：M／L／LL（種類：スモークピンク／ロイヤルベージュ／チャコールグレー）
【Tuche】脇肉シェイプブラレット
価格：2,860円
ゴムなし設計で、ストレスフリーな着用感。
サイズ：M／L／LL（種類：ブラック／クワイエットピーチ）
【Tuche】くびれくっきりガードル
価格：3,300円
しっかり補整しながらも快適な穿き心地。
サイズ：M／L／LL（種類：グレー／ブラック／スイートベージュ）
【Ballelite】【MASH×GUNZE】ノットタイトブラレット
価格：3,960円
ノンワイヤーでやさしくスタイルアップ。
サイズ：M／L／LL（種類：ペールベージュ／チャコールグレー）
【Ballelite】【MASH×GUNZE】ヒップアップガードルショーツ
価格：2,970円
日常動作の中で美しい立ち姿をサポートします。
サイズ：M／L（種類：ペールベージュ／チャコールグレー）
毎日続く体型ケアを
体型維持は、特別なことをがんばるよりも、日常に無理なく取り入れることが大切。グンゼの補整インナーは、きごこちの良さと自然な補整力を両立し、毎日身につけたくなる工夫が詰まっています。
年始の今こそ、自分の体にやさしく寄り添う新習慣を始めてみてください♪