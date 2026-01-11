パステル×森永製菓が初コラボ♡なめらかプリン味お菓子が期間限定登場

1984年創業の「パステル」と、長年愛され続ける森永製菓が初めてタッグを組んだ注目のコラボレーションが実現しました。看板商品「なめらかプリン」の味わいを再現したチョコボールやミルクキャラメル、ガレットサンドが、期間限定で全国発売。プリンのやさしい甘さとカラメルのほろ苦さを、おなじみのお菓子で楽しめる贅沢なラインナップは、自分へのご褒美にもぴったりです♡

なめらかプリンの魅力再現

“なめらかプリンブーム”の火付け役として知られるパステル。その味わいを忠実に再現するため、今回のコラボではプリンらしい卵感やミルクのコク、カラメルの風味にこだわっています。

森永製菓のロングセラー菓子と融合することで、どこか懐かしく、それでいて新しいプリン体験が楽しめる仕上がりに。世代を問わず楽しめるのも魅力です。

選べる全3種のラインナップ

パステルチョコボールなめらかプリン味は、カラメル風味をきかせたプリン味チョコでプレーンビスケットを包んだ一品。ふんわり卵の味わいと軽い食感が特徴です。

パステルミルクキャラメルなめらかプリン味は、ミルクのコクとほろ苦いカラメルの香りが広がる限定フレーバー。

パステルガレットサンドなめらかプリン味は、サクほろ食感の生地でカスタード風味クリームをサンドし、プリンの余韻を楽しめます。

販売期間：2026年1月13日(火)～なくなり次第終了

販売エリア：全国

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗がございます。なくなり次第終了となります。

今だけの特別な甘さを

パステルのなめらかプリンと森永製菓の人気菓子が出会った、今だけの特別なコラボレーション。いつものおやつ時間が、少し贅沢で心ときめくひとときに変わります。

気軽に楽しめるお菓子だからこそ、プリンの奥深い味わいがより身近に感じら