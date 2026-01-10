サンカット®から新登場。スティックで叶える簡単UVケア習慣

紫外線対策は「こまめな塗り直し」が常識になりつつある今、手軽さと快適さを兼ね備えた新アイテムが登場します。サンカット®から発売される「プロテクトUVスティック」は、外出先でもストレスなく使えるスティックタイプ。さらさらな使用感と高いUVカット力を両立し、忙しい毎日でも続けやすいのが魅力です。日常からレジャーまで、女性のUVケアを心地よくアップデートしてくれる存在になりそう♡

超さらさらで快適なUVブロック

プロテクトUVスティックは、持続型さらさらキープパウダー※1を配合し、塗った瞬間から軽やかな肌感を実現。重ねて塗ってもベタつかず、UVカット効果がしっかり持続します。

驚くほど素肌感覚なのに、SPF50＋PA＋＋＋＋で強力紫外線をブロック。UV耐水性★★とスーパーウォータープルーフ仕様で、汗や水に触れるシーンでも頼れる処方です。

※1ポリメチルシルセスキオキサン・（トリメチルペンタンジオール/アジピン酸/グリセリン）クロスポリマー

直塗りできる新形状スティック

新開発の幅広オーバル形状スティックを採用し、手を汚さずにそのまま肌へ直塗りが可能。腕や首などの広範囲はもちろん、目元や小鼻まわりといった細かい部分にもフィットします。

外出中でもサッと使えるため、塗り直しが面倒に感じていた人にもおすすめ。ポーチに入れて持ち歩きたくなる手軽さが魅力です♪

うるおいを守るやさしい処方

サンカット®プロテクトUVスティック

モイストヴェール処方により、紫外線から守りながら肌のうるおいもキープ。カンゾウ根エキス・H（保湿）、ヒマワリ種子オイル※2・H※3（保湿）を配合し、日やけによる乾燥ダメージを防ぎます。

アレルギーテスト済み、ニキビのもとになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済み）で、肌へのやさしさにも配慮されています。

すべてのかたにアレルギーが起きない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

容量：20g

SPF50＋PA＋＋＋＋UV耐水性★★

発売日：2026年2月2日より順次発売

販売場所：全国の量販店・ドラッグストア

※2ヒマワリ種子油不けん化物※3ホホバ種子油

毎日のUV対策をもっと心地よく

サンカット®プロテクトUVスティックは、塗り直しのハードルを下げ、紫外線対策を自然に習慣化できるアイテムです。さらさらな使い心地と直感的な使いやすさで、外出先でも妥協しないUVケアが可能に。

長い夏はもちろん、季節を問わず活躍してくれるはず。毎日のスキンケア感覚で取り入れて、快適な紫外線対策を楽しんでみてください♡