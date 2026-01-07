「誰にも愛されていない」と気づいた日に始まった…40歳独身男性の“孤独の予防”の物語が胸に刺さる【作者に聞く】

「誰にも愛されていない」と気づいた日に始まった…40歳独身男性の“孤独の予防”の物語が胸に刺さる【作者に聞く】