【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
友だちのなかに恋人候補がいるかも♡
友情から始まる展開がありそうなラブ運。フリーの人は、友だちや趣味仲間だった彼が恋人に発展しそう。気軽なやりとりから、いつの間にか特別な存在になることも！
カップルは、共通の友だちを交えたグループ交際が大吉なので、年末年始にデートプランを立ててみるのも◎。
少しマンネリぎみだった関係が、いい方向に進みます。
今月のLOVEラッキーデー
12/26、1/4
全体運もチェック！
対人運＆社交運No.1。特にプライベートの交友関係に恵まれる時期なので、趣味や推し活など、遊びの予定を優先して！交際費はかさみそうだけど、今期はケチらなくてOK。プライスレスな出会いが期待できます。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni