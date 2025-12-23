【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

友だちのなかに恋人候補がいるかも♡

友情から始まる展開がありそうなラブ運。フリーの人は、友だちや趣味仲間だった彼が恋人に発展しそう。気軽なやりとりから、いつの間にか特別な存在になることも！

カップルは、共通の友だちを交えたグループ交際が大吉なので、年末年始にデートプランを立ててみるのも◎。

少しマンネリぎみだった関係が、いい方向に進みます。 

今月のLOVEラッキーデー

12/26、1/4

全体運もチェック！

対人運＆社交運No.1。特にプライベートの交友関係に恵まれる時期なので、趣味や推し活など、遊びの予定を優先して！交際費はかさみそうだけど、今期はケチらなくてOK。プライスレスな出会いが期待できます。 

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni