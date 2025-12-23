「子ども欲しい……」秒で変わるヤンキーの恋愛模様！　メンヘラ製造機モテ男VS自己肯定感爆高モテ女【ラヴ上等考察】

※このコラムは「ラヴ上等」エピソード1〜7のネタバレを含みます。

■ホストよりホストすぎる構造の二世とおと

「普通の男性なら2秒で倒す。負け知らず」と、KAT-TUN以外にも存在した地元じゃ負け知らずな男、バー経営・二世。彼に心を寄せるのが、キャバクラ勤務・専門学生のおとさん。つよつよギャルな見た目とは裏腹に、実はとてもピュア。どうやったら相手の気持ちを動かせるかといった、あざとい計算は0で、素直に感情をぶつけます。

「彼氏作りに来てない。子ども欲しい……し、結婚したい」と、交際も結婚も吹っ飛ばして、欲望のままに「子ども欲しい」が一発目に来るので、さすがの二世も動揺。

他にも「寂しかった。（二世に）自分からいけない。みんなのこと誘ってるのが嫌なの」など、自分の気持ちを全て二世に預けて、相手に処理をしてもらおうとするんですよね。

この本音は「私のところに二世から来て。他の子を誘わないで」なんですけど、表現が遠回しかつ、自分は動かず相手に変化と行動を求めるスタイル。そのため、サウナ後の二世の目はビビるほど死んでいました。

自分の気持ちは自分の行動で解決しないと、感情の行方も、人生も、全てルートが不確定で他人任せになり、自分でコントロールできずに振り回されてつらくなってしまいます。おとは、こんなにも美しくて素直ないい子なので、もっと自分を褒めて自信を持って行動して欲しい。

とはいえ、二世もおとルートはないのに、定期的におとに絡んで気持ちをキープするのが罪深いんですよね。下手に希望を持たせずにさっと切ってあげて欲しい。

他の女のところに行った二世を待って酒飲みながら泣くおとの姿は、他の卓に行ったホストと、それを見て病む客みたいな構造になっていました。

■押しながらしっかり周囲も固める二世の周到さ

それにしても、二世は周囲の目を恐れずに、あらゆる女子に粉をかけまくれるのが強い。ラブレターも、塗装屋・タレントのBabyと、ショーダンサー・あもの2人宛に書いていました。

Baby宛の内容には「まだしゃべってなくてしゃべりたい子にも書いてるから、気悪くさせたらごめん」というフォロー付き。合コンとかでもそうですけど、女子って誰からアプローチが来たかをシェアするので、そこで複数人にアプローチしていることが分かると、全女子から非難を受けて終了することが往々にしてあるので、このフォローができるのはさすが。

しかも、二世は自分からアプローチするだけでなく、囲い込みもすごいんですよね。Babyから建築業・ミルクに対して、「二世の方がいい。後輩にしか見えないって話」をするように圧をかけるなど、他の男との関係を切らせにいくことも忘れない周到さ。

■メンヘラ製造機・二世と、雑に扱ってくるやつは即切りの賢いあも

一方で、二世はBaby、あもの両方に粉をかけるので、あもは「その程度かよ」と気持ちが下がっているよう。

この二世のムーブって、モテる子相手には効かないんですよね。普通の子は二世の誘いに「好き」という感情を揺さぶられた後、他の女に行く様子を見てメンタルがやられる……。でも定期的にフォローしてくれることでまた気持ちが持っていかれる、のループでメンヘラ化するし、二世からのアプローチは0じゃないから「行けるかも……」と感じて執着してしまう。

そんな感じでキープされてしまうわけですが、モテる子は他にも選択肢がある分、余裕があるし、ちょっかいなどの些末な行動にフォーカスしすぎず、自分を対等に扱わない舐めた男であることをきちんと俯瞰して理解し、即切りできるんですよね。

「自分のことを雑に扱ってくる奴なんて即捨てられる」という自己肯定感と強さがある方が絶対にハッピーになれるので、このあもの強さと賢さは全女子が見習っていきたいやつ。

実際は、まだ完全には切っていなさそうですが、あもは二世が好きというより、落とすことに主軸を置いているように見えます。

■３センテンスで全て解決するつーちゃん

突然やってきたキャバクラ経営・つーちゃんのモテ期。最初は誰からも「アリ」の丸をもらえなかったつーちゃんですが、気づけば5人全員からもらっているという状況。

初手ではミルクにケンカをふっかけていた彼ですが、コワモテの裏にある嘘のない人柄やあのお茶目さは、確かに愛されキャラなのも納得です。

ミルクがつーちゃんに相談すると「知らねーよ。関係ねーよ。負けねーよ」の3センテンスで終わると言っていましたが、我らもこのマインドで生きていきたい。仕事やプライベートで嫌なことがあっても大体このフレーズで解決できる気がします。

そんな株価急上昇のつーちゃんですが、Babyとのツーショットでは、唯一彼女の飾らない無邪気な一面を引き出していました。さらに、それまでBabyから話されるのは過去のエピソード止まりでしたが、つーちゃんとの対話ではそれを超えた価値観の部分が大きく出ていたように思います。

「付き合っても結婚しても不倫とかするなら、永遠なんて誓わなきゃいい。付き合わなければ別れも、期待することも傷つくこともない（意訳）」と、なんだか浜崎あゆみの歌詞にもありそうなフレーズですが、Babyは人に裏切られることを恐れるあまり、それなら最初から何もない方が幸せなのでは、という考えをつーちゃんにぶつけます。

つーちゃんはその意見を否定せずに一度受け止め、「その先でしか分からないものがある」と、自分の意見を述べるのがすてきでした。中身を上手に引き出した上で、全てを受け止めてくれる器があるので、Babyとの相性も良さそう。

Babyへの気持ちに迷いが出て葛藤しているミルクですが、二世とBabyがくっつくとなればおそらくバチバチになるでしょうが、つーちゃん相手となれば喜んで身を引くのでは？

■やっぱり水はヤベェ。水量に比例してBabyの気持ちが持ってかれる説

あもからかけられた水にブチギレていたBabyでしたが、男性との水場では大体心を持ってかれてません？ ミルクとのサウナで「あれはラヴ上等だわ」と心を持っていかれ、二世とのお風呂デートできゅんとし、屋形船という大海原でつーちゃんといい感じになり……。怒りあり、恋愛あり。水があると感情が揺り動かされてしまうから、「水はヤベェ」だったのでしょうか。

そして、「Babyと二世が遠距離で付き合ったら」という話題での、Babyの「遠距離だとして週3で来てくれるじゃん？」が強すぎて笑いました。それ近距離でも会ってる方なんよ。関西⇔東京の新幹線移動が地元3駅隣くらいの距離感になっていましたけど、二世絶対あの時内心何か思ってたはず。

■てんてんがてかりんに行く真意・ホストすな！

ホスト・てんてんが格闘技選手・バー勤務のてかりんにアプローチをかけるのは、ホストならではの策士っぷりを感じてしまいます。一歩遅れて参加したてんてんですが、すでにある程度関係が出来上がっている中で、落としに行ける相手を計算して、てかりんをチョイスしたように見えるのは穿って見過ぎでしょうか。

てかりん自身も別の場面で、このメンツ内でのビジュにコンプを抱いている発言をしていましたが、まさにそれを見抜いていたかのように欲しい言葉を与えるてんてん。「この中だったら顔一番好き」「自信めちゃくちゃ持って欲しいな。この明るい性格で自信持ったらすごいな」と、今のてかりんの弱いところに刺さるベストな言葉をブッ刺します。

あまりにピンポイントで刺してくるので、どうしてもホストゆえの計算なのか？ と疑ってしまいます。ぜひ本気であって欲しいんですが、いつも目の奥が笑ってないのでやっぱりそこには気持ちがなさそうに見えてしまいます。

■モテる女の場数を感じるきぃーちゃんの返し

モデル・メイク講師のきぃーちゃんの自己肯定感の高さは、完全にモテる女のそれすぎて見習っていきたいですね。盆栽業・タックルからアプローチされたきぃーちゃんは、「ありがとう」でも照れるでもなく、「そういうセンスいいと思う！」と自分に好意を持つセンスを褒めるというあまりに上手すぎる返し。

モテまくってきた場数の多さと自己肯定感の高さを感じ、一筋縄じゃ落とせなそうな雰囲気が男の闘争心を煽ります。しかし、きぃーちゃん自身は誰にも気持ちが入っていないようで残念。これだけモテる爆美女が掻き回す男性模様も見たかった……。

あと、ミルクがてんてんに美容を教わる映像が良すぎて、かわいい犬猫動画くらいの癒やし効果がありました。ホストが川崎のヤンキーに伝授する小顔マッサージ、もっと長尺で見せて欲しい。

2週間とは思えないほど、恋愛模様がぐるぐる回る目まぐるしさです。というかみんな“今生き”過ぎて状況が安定しないと言うべきなのか。果たして誰がどうゴールするのか。次回を楽しみに待ちましょう。

（やまとなでし子）

Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」独占配信中

作品ページ：https://www.netflix.com/title/81769466

