Meicaのさくら香るハンドケア♡春を先取るネイルオイル&クリーム登場

粧美堂のコスメブランド「Meica」から、ひと足早く春の訪れを感じる“さくらの香り”のハンドケアアイテムが登場しました。今回のラインナップはネイルオイルと、香り違いのハンドクリーム3本がセットになった全2アイテム。思わず飾っておきたくなる華やかなパッケージで、乾燥が気になる季節の癒やしケアにぴったりです。可愛らしさと実用性を兼ね備えた新作は、自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです♪

春を先取るさくら香りのネイルオイル

「Meicaネイルオイル さくら 2026」（990円税込）は、ふんわり優しいさくらの香りが楽しめるネイルケアアイテム。爪先にうるおいを与え、乾燥しやすい指先をしっとり整えてくれます。

桜をあしらったキュートなパッケージは、持ち運びにもぴったり。ケアのたびに気分も春めくようなアイテムで、プレゼントにも喜ばれる華やかさです。

香り違いのハンドクリーム3本セット

「Meicaハンドクリーム3本セット さくら 2026」（1,430円税込）は、12gサイズのさくらミルク・さくらサボン・さくらリッチの3種が楽しめる贅沢なセット。

しっとりと手肌を包み込み、乾燥から守りながらふんわり香る癒やしのハンドケアを叶えます。

さらに、ハート型のオーナメントとして再利用できるパッケージもポイント。使うたびに気分が華やぐアイテムです♡

全国の店舗&オンラインで購入可能

今回発売された2アイテムは、全国のバラエティストア、ドラッグストア、ディスカウントストアにて販売中。

また、粧美堂公式オンラインストアでも取り扱っているため、気になった方はいつでも手軽に購入できます。ギフトにも使いやすい価格帯と、ときめくさくらの香りが魅力のラインナップです。

春気分をくれる香りで手元から華やかに

さくらの香りがふんわり広がるMeicaの新作は、乾燥が気になり始める今の時期にぴったりのアイテム。

ネイルオイルで指先をしっとり整え、3種の香りが楽しめるハンドクリームで手元を心地よくケアできます。

可愛いパッケージと使いやすいサイズ感は、ちょっとしたギフトにも最適。春を先取りしたい方や、日々の癒やしを求める方にぴったりのハンドケアシリーズです♪