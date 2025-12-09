恥ずかしくて人には見せられない。長続きカップルの「日常LINE」



いつでも連絡し合えるLINEは、カップルには欠かせないコミュニケーションツール。そんな毎日のLINEのやりとりに、カップルが長続きするコツがあります。そこで今回は、長続きカップルの「日常LINE」について解説していきます。

｜近況を写真入りで報告

長続きカップルは、ちょっとしたことを写真に撮ってLINEで送ります。旅行先での風景やどんなお土産を買ったかなどを写真で報告することで、離れていても楽しみを共有。文字だけでは説明しにくいことでも写真なら一目でわかるので、見る側も一緒に行った気分になれるでしょう。

｜アルバムで思い出を共有

アルバムに２人の思い出を残すことも長続きのコツ。もし喧嘩をした時でも、その写真を振り返ると仲直りのきっかけになることもあります。特に一緒に旅行をした時の写真は、保存しておくと嫌なことがあった時にそれを見て元気になれるでしょう。

｜用件だけの短文が多い

付き合いの長いカップルは用事もないのにダラダラとLINEを続けることはありません。日常LINEでやりとりをする時には、ほとんど用件だけを短文で送ることが多いです。お互いに理解し合っているので、スタンプや絵文字も頻繁に使うことはないでしょう。

｜一定のペースでLINEする

長続きするは一定のペースで頻繁にLINEをしているのも特徴。毎日やりとりをする場合もありますが、それぞれの生活パターンによって数日に１回、定期的に連絡するカップルもいます。要は、あまり「不自然に間隔を空けすぎない」ことが長続きのコツと言えるでしょう。



長続きカップルの「日常LINE」は、どちらも負担に感じることなく２人だけのコミュニケーションを楽しんでいることが特徴。ぜひ今回の内容を参考に、好きな男性といつまでもLINEを楽しめる関係を育んでいきましょうね。

