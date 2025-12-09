【明日なに着る？】「秘訣は素材」無地でもさまになる「ミニマルなロングコート」





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

面積が広く、存在感のあるコートこそ、1枚でなりたい姿へ方向づく影響力のあるアイテム。単なるきちんと感とはまた違う、柔和なのに力強い新たなキレイを目指せる1着をピックアップ。





デザインやディティールを極力省き、たっぷりとしたシルエットが際立つたたずまい。エコスエード素材がもつ適度な重みが、ロングでもひらつかない、優美なドレープ感を表現。スタンドカラーのボタン位置をセンターからわずかにずらすことで、前立てラインが斜めに。すべて閉じて着ても単調に見えない、シンプルに差がつく1着。





【POINT】ロングコートとワンピース、無地で長い２着でも満たされる計算高い茶系のグラデーション。コートの上だけとめた逆Vラインで、ゆったりとしたシルエットにメリハリを。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 14℃ LOWEST 5℃

晴れ