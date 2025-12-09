PEACH JOHN×Emily in Paris登場♡魅力満載の最新コラボ5型をチェック

世界中で愛されるドラマ『Emily in Paris』とPEACH JOHNの人気コラボレーションが、再びホリデーシーズンに登場します。2025年11月26日に発売される第2弾は、ドラマの華やかな世界観をまとった全5型のアイテムがラインナップ。ノンワイヤーブラをはじめ、サテンやベロアを使用したルームウェア、人気のトートバッグなど、心ときめくデザインが勢ぞろいしています。発売に先がけて公開されたビジュアルも話題で、この冬のおしゃれ気分を一気に高めてくれそうです♡

華やかな世界観を映した全5型

PEACH JOHNと『Emily in Paris』のコラボ第2弾は、ドラマのアイコニックなスタイルを映した5アイテムが登場。

「チュールフリルレースノンワイヤーブラ（3,900円）」はドットチュールやフリルを重ねたクラシカルなデザインで、B～Eカップ・UB65/70/75サイズに対応。

セットの「チュールフリルレースショーツ（1,800円）」はS・M・Lの3サイズ展開で、カラーはアイボリーとピンクブラウン。

左サイドのロゴ入りゴールドプレートがアクセントになり、エミリーの遊び心を感じさせます。

ルームウェアは甘さと上品さを両立

ルームウェアは3型を展開。「レース肌側起毛サテンシャツパジャマ（6,800円）」は起毛加工を施したあたたかな着心地で、ベージュのワンサイズ展開。

「ワンポイントレースベロアパジャマ（6,500円）」は柔らかなベロア素材を使用し、Vネックをレースで縁取ったフェミニンなデザインが魅力。こちらもベージュのワンサイズ仕様です。

さらに「ホイップリーツイードラメカーディガン（5,900円）」はブラックのワンサイズ。

ラメ入り糸やゴールドボタンでツイードジャケット風に仕上がり、羽織るだけで冬のムードが高まります。

人気トートは新色ベージュが登場

前回好評だった「ベロアリボントートバッグ（3,300円）」には、クラシカルなベージュが新色として加わりました。

ブラックとベージュの2色で展開され、PCやA4がすっぽり収まる使い勝手の良さが魅力。

フロントのビッグリボンとパールがアクセントになり、大人可愛いスタイルにぴったり♡正面右下にはロゴ入りゴールドプレートもあしらわれ、コーデに華やぎを添えてくれます。

冬のおしゃれを彩る特別なコラボを楽しんで

PEACH JOHN×『Emily in Paris』のコラボ第2弾は、ドラマの世界観をそのまままとったような華やかさと遊び心が詰まったアイテムばかり。

下着からパジャマ、カーディガン、トートバッグまでそろう全5型は、冬のライフスタイルをより豊かに彩ってくれます。

ファッション感度を高めてくれるデザインは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。この冬だけの特別なコレクションをぜひ楽しんでくださいね♪