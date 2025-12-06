ジュエリーブランド「tmh.」が新ライン立ち上げ　“漂流物が持つ詩情”を表現

ジュエリーデザイナーの古田智彦が手掛ける「ティーエムエイチ（tmh.）」が、新ライン「エディション・エパーヴ（Édition Épave）」を始動した。ファーストコレクションをtmh.の直営店で取り扱っている。

「エパーヴ」はフランス語で「漂流物」を意味する。同ラインでは、デザイナーの古田が蒐集してきたオブジェクトの造形を模したジュエリーを展開。偶然生まれた造形やオブジェクトが持つ“ポエジー（詩情）”を表現している。

同ラインは、tmh.が11月に発表した新ブランド「スピリトゥス（Sspiritus）」と同様、近年価格が高騰しているゴールドに代わりシルバー925をメイン素材として採用。比較的手に取りやすい価格と、自由度の高いデザインを実現した。

ファーストコレクションでは、浜に流れ着いた軽石の小石、ケシパール、アンティークのボタンをモチーフにしたシルバーパーツを製作。軽石モチーフには「Épave」、ケシパールには「DISTORTIONS」の文字を刻印した。ボタンモチーフはチェーンを通す穴を開け、軽石とパールをモチーフにしたパーツはマグネットで開閉することで、留め具が不要なデザインに仕上げた。チェーンネックレスとパールネックレス、クオーツやラピスラズリを混ぜたパールネックレスを揃え、価格は3万9600〜13万7500円。（ボタンモチーフパーツはチェーンネックレスのみ対応）