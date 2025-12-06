「声、小さっ!!」30社落ちた陰キャ男子がコンビニ勤務！マスク×メガネの新人バイトの「意外すぎる正体」に驚愕【作者に訊いた】
メガネとマスクがデフォルトの黒江。人間関係を構築するのが苦手で声も異様に小さいので、何を言っているのか聞き取りにくい。だから、30社受けてようやく採用されたコンビニのバイトは頑張って続けたい。おとなしそうな黒江の本性が描かれたラストに「続編が読みたい!!」の声が届く、イナバ( @1nab_)さんの「がんばれバイトくん」を紹介するとともに制作の経緯を聞く。
武藤さんはパートの森さんの代わりに急遽シフトへ入り、新人の黒江くんと組むことになった。黒江くんはメガネにマスクがデフォルトで、声は驚くほど小さい。ようやく聞き取れた「花粉症で…」の一言に、武藤さんは「教えることが多そうだ」と覚悟するが、黒江くんの動きは完璧だった。そんな彼には、意外な一面があって――。
イナバさんは、作品を描いたきっかけについて「仕事で暗い話を描いていたので、気分転換に短くて明るい話を描こう！」と捻り出したのが本作「がんばれバイトくん」だと語る。
仕事はできるが人との距離感がつかみにくそうな黒江くん。
黒江くんが30社落ちた理由についてイナバさんは、「声が小さすぎて、何言ってるんだかわからなかったんだと思います」と話してくれた。実はコンビニバイトは副業だったというオチも明かされるが、イナバさんは「コンビニバイトで、ある程度の地位を築けるくらいまでは描けたらいいなと思ってます」と続編への意欲もにじませた。
黒江くんがコンビニバイトをしている理由や、予想外の正体まで描かれている本作「がんばれバイトくん」。続編希望の声が寄せられるなか、静かで控えめな彼の世界がどこまで広がるのか、これからの展開も見届けたい。気になる方は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：イナバ(@1nab_)
