韓国Herartブランドの『Modal Balconetteブラ』が予約開始

韓国のアンダーウェアブランドHerartが日本に上陸し、最新作『Modal Balconetteブラレット』を発表。Makuakeで予約販売が開始され、先行予約限定の特典も充実。小胸を美しく引き立てる設計と高級素材の融合で、まるで中世ロンドンの貴族ドラマに登場するような華やかさを持つブラレット。3色展開（Black、White、Nude）で、ファッションアイテムとしても楽しめるデザイン。

高級素材で作られたデコルテ美ライン

『Modal Balconetteブラレット』は、韓国のHerartがこだわり抜いた高級素材とデザインを駆使して、デコルテラインを美しく引き立てます。

オーストリアのLenzing社製「60番手マイクロモダール」を使用し、シルクのような滑らかさと通気性を兼ね備えています。

ワイヤーなしでもしっかりとフィットし、自然なボリューム感を与えるデザインが特徴。Cカップまでの女性に特化して、無理なく本来のボディラインを最大限に引き出します。

着けるだけで、自信を持てるラインを演出します。

特典満載！Makuakeで先行購入しよう

今回、Makuakeで予約販売が開始された『Modal Balconetteブラレット』には、先行購入者限定の特典が多数登場！超早割で最大20％オフ、さらにはセット購入でお得になる割引もあります。

ブラレットだけでなく、TangaタイプやLaceタイプのブリーフとのセット販売もあり、すべて送料無料でお届けします。

さらに、Makuake支援者限定で、プレゼントにぴったりなアイテムも手に入るチャンス。購入者限定の特典をチェックして、早めにゲットしましょう♡

ブラレット

8,320円（税込・送料込）※超早割：15%OFF価格

Tangaブリーフセット

12,150円（税込・送料込）※超早割：20%OFF価格

Laceブリーフセット

12,470円（税込・送料込）※超早割：20%OFF価格

2セット割もあります：30％OFF価格

一般販売予定価格

ブラレット

9,790円（税込・送料込）

Tangaブリーフセット

15,190円（税込・送料込）

Laceブリーフセット

15,590円（税込・送料込）

今すぐチェック！Herartの最新作でデコルテ美を手に入れよう



『Modal Balconetteブラレット』は、韓国ブランドHerartが誇る最新作。高級素材とスタイリッシュなデザインで、華やかでありながらも、日常生活に溶け込む美しいブラレットを実現しました。

Makuakeでの先行予約販売は、特典が充実しており、割引やセット購入など、お得なチャンスがいっぱいです。この機会にぜひチェックして、あなたのデコルテラインをもっと美しく！♡