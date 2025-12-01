おとめ座は「自分の身体と向き合うと人生が整う」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2025年12月1日〜12月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

海王星が順行に切り替わっていくこの12月は、とびきりスピリチュアルでマジカルな運氣☆ 自分なりの方法でスピリチュアルを探求してきた方であれば、ここから人生の可能性が豊かに広がっていく可能性が大よ！

うお座の海王星が順行を迎えるのは12月10日。とりあえずは望む未来のビジョンを自由にイメージして、この時期を過ごしていってちょうだい☆ 海王星は摩訶不思議なパワーによってあなたの夢をかなえてくれる星。あらゆる固定観念を手放して、大いなる力に身をゆだねる覚悟があれば、順行の海王星があっと驚く奇跡を届けてくれるかもよ♡

そして、12月の中で最もパワフルなエネルギーに満ち溢れるのが22日に迎える冬至！ 昼の時間帯が少しずつ長くなる冬至は、陰と陽が切り替わる聖なる節目のタイミングよ。古代のあらゆる地域で冬至は「太陽神が復活する日」とされていて、様々なお祭りが行われてきたのよね♪

冬至から数日間の太陽には人類のDNAを活性化するパワーもあるから、ぜひ積極的に太陽の光を浴びてみて♡ 復活を遂げた太陽神のパワーをまとえば、あなたのオーラもここから、世界を照らすシャイニーなものへと進化していくはずよ！ まぁそういうわけで、光り輝くあなたの HAPPY LIFE を祈っているわね☆

■おとめ座へのメッセージ

自分の身体と向き合うと人生が整う1カ月！ 今月、おとめ座さんに最も必要なミッションは「体調管理」よ!! 体が元気だと、「運気上昇＆やる気もみなぎってくる」というもの☆

例えば、バスタイムをゆっくり過ごす、根菜類たっぷりの塩分控えめスープをいただく、朝のお散歩を習慣にする、クヨクヨしないで大らかに過ごす、などがおすすめ♪ そうすれば、年末から新しい年へ向かって、軽やかにジャンプアップしていくことができると思うわよ♡

おとめ座のマジカルベジタブル

ゴボウ

ゴボウをいただくと冬至のパワフルエネルギーとしっかりリンクできるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）