½ñÀÒ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ª¥ê¡¼¡×¤Î´©¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡¡Â¼¾åÍ³Äá¤äÊ¿Ë§Íµ»Ò¤é¤¬ÅÐÃÅ
¡¡¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Î¥Õ¥í¥¤¥È¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»á¤Î¸¦µæ¤ÎÁ´ËÆ¤ò½é¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÃøºîÁª½¸¡£19À¤µª¥Ñ¥ê¤«¤é¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡¢¸¦µæ¤ÎÊýË¡ÏÀ¤«¤é¥¢¡¼¥È¤ä¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿½ÅÍ×ÏÀ¹Í17ÊÔ¤ò135ÅÀ¤Î¿ÞÈÇ¤È¤È¤â¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÌõ¤Ï¡¢¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÊ¿Ë§Íµ»Ò¤ÈµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¶µ¼ø¤ÎéÃÅÄÍµ»Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Î´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ª¥ê¡¼¡½¡½¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÃøºîÁª½¸¡Ù¤òÆÉ¤à¨¡¨¡¿ÈÂÎ¡¦ÍßË¾¡¦¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ä¥¯¥£¥¢¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»ë³ÐÊ¸²½¤òÈãÈ½Åª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¸¦µæ¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±½ñ¤ÎÂè3¾Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿ÏÀ¹Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇÞ²ð¤ËÀ¸¤¸¤ëÍßË¾¤Èµ¬ÈÏ¤Î´Ø·¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¡¢¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£¶ä²Ï¤ä¡¢½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½ÑÂç³Ø½õ¶µ¤ÇÃø½ñ¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥È¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¤ò»ý¤ÄÂ¼¾åÍ³Äá¤é¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Âçºå¤ÎºåÆîÂç³Ø²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ª¥ê¡¼¡½¡½¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÃøºîÁª½¸¡Ù½ñÉ¾²ñ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿ÈÂÎÏÀ¤ä¸½¾Ý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë½ñÉ¾¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÏÀ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿³Ø½ÑÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ª¤è¤ÓÏÀÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô½õ¶µ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥ë¥È¥ë¡½¡½É÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Å¯³Ø¡×¤ÎÃø¼Ô¤ÎÀÖºåÃ¤ÂÀÏº¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡Ù¤Î¿ÈÂÎ¡½¡½¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÁ¤¯»ä¤Î¸«¤¿ÌÜ¡×¤ÎÃø¼Ô¤ÎÆ£ÅèÍÛ»Ò¡¢´ÆÌõ¤òÌ³¤á¤¿Ê¿Ë§¤ÈéÃÅÄ¤Î4¿Í¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ª¥ê¡¼¡½¡½¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÃøºîÁª½¸¡×´©¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã²£ÉÍ¡ä
¡¦¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ª¥ê¡¼¡½¡½¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÃøºîÁª½¸¡×¤òÆÉ¤à¨¡¨¡¿ÈÂÎ¡¦ÍßË¾¡¦¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à
Æü»þ¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á16:00
²ñ¾ì¡§´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø´ØÆâ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
ÅÐÃÅ¼Ô
¶áÆ£¶ä²Ï¡ÊÅìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¡£Ãø½ñ¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¡¢¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ë
Â¼¾åÍ³Äá¡Ê½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½ÑÂç³Ø½õ¶µ¡£Ãø½ñ¡Ö¥¢¡¼¥È¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¡Ë
ÎëÌÚºÌ´õ¡Ê´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¹Ö»Õ¡£ËÜ½ñ¶¦Ìõ¼Ô¡Ë
¸Þ½½À³ÏË¡ÊµþÅÔÉþ¾þÊ¸²½¸¦µæºâÃÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡£ËÜ½ñ¶¦Ìõ¼Ô¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à ¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©
¡ãÂçºå¡ä
¡¦¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ª¥ê¡¼¡½¡½¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÃøºîÁª½¸¡×½ñÉ¾²ñ
Æü»þ¡§1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á16:00
²ñ¾ì¡§ºåÆîÂç³Ø¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
ÅÐÃÅ¼Ô
ÀÖºåÃ¤ÂÀÏº¡ÊÂçÃ«Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô½õ¶µ¡£Ãø½ñ¡Ö¥µ¥ë¥È¥ë¡½¡½É÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Å¯³Ø¡×¡Ë
Æ£ÅèÍÛ»Ò¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡Ù¤Î¿ÈÂÎ¡½¡½¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÁ¤¯»ä¤Î¸«¤¿ÌÜ¡×¡Ë
éÃÅÄÍµ»Ë¡ÊµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¶µ¼ø¡£ËÜ½ñ´ÆÌõ¼Ô¡Ë
Ê¿Ë§Íµ»Ò¡Ê¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÈ¯Ã£´Ä¶³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£ËÜ½ñ´ÆÌõ¼Ô¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à ¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©