¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤è¡××Ñ×Ë¤¹¤ëÊì¤òÏ¢¤ìÌá¤·¡¢ÇÓ¤»¤Ä¤Î¸å»ÏËö¤¹¤ë11ºÐ¡Ä48ºÐ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ò²ð¸î¤¹¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Î¼ÂÂÖ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
³Ø¹»¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢³°¤ò¤Õ¤é¤Ä¤¯Êì¤òÁÜ¤·¤ÆÏ¢¤ìÌá¤·¤¿¤ê¡¢ÇÓ¤»¤Ä¤Î¸å»ÏËö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êì¤Î²ð¸î¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö48ºÐ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÈþóîÄÅ¹¯¹°¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÁÔÀä¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Êì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþóîÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤«¤·¤Ê¸ÀÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Êì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢Êì¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÌ´¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Êì¤Ï¾éÃÌ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ÈþóîÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ´Éô±³¤è¡£¶Ã¤¤¤¿¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òËè²ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÈ¤ê¸À¤òÏÃ¤¹Êì¤òÇØ¸å¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥¯¥·¥¯¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
11ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¡¢ÈþóîÄÅ¤µ¤ó¤ÏÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¤òº¤Æñ¤È¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊì¤Î¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤½¤¦¤À¡£Åö»þ¤ÎÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø¿´¤´¤È¤ÏÊì¤ÎÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿°Ù¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤¬»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê´Ø¿´¤´¤È¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤º¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤¿¤ÀÊì¤Î¿´ÇÛ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¢£µ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿Í¼¾Æ¤±¤Î½Ö´Ö
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤È¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êì¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤ÊÍ¼¾Æ¤±¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢2¿Í¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤Þ¤ÞÊòÁ³¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤ÇÈþóîÄÅ¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤¤ì¤¤¤ä¤Í¡×¤ÈÊì¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢Êì¤ÏÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊì¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤º¤Ã¤È¡ÖÃÑ¡×¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Î¤³¤È¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤¬º£¤â¤É¤³¤«¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò°Ö¤á¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
