最も着回せる白は？ 「着回し感なく着回せる」トップスの使い方





着るたびに違いが出る「白タートル」の使い方

抜けと引き締め、やわらかさと緊張感など、スタイリングに欲しい多くの要素を１つで担う白タートル。着回し「ながら」新しい服の投入、ベーシックなアイテムだけで「着方を変えて」見違える着こなし方など、その実力を実証。







ゆるすぎない薄手の白タートル

１枚でも着やすいほどよい透け感、肌あたり良好なカシミヤ混。首元がくしゅっとたゆみ、顔まわりに抜けをマーク。黒タートルほどのストイックさはなく、肌になじんで柔和に着地。 白タートルカットソー／ソージュ（ソージュ オンラインストア）







目立つ色でも知的に

赤とライトグレーの相対する上下をつなぐ

白のタートルで首元にやわらかなニュアンスを与えたら、目を引く赤も使いやすく。グレーと同じくあいまいなブラウン小物で仕上げて、赤以外はマイルドなトーンを意識。







ニットありきでレザーを

ワンピのようにニットをつないで甘口にシフト

タートルとスカートを白でつないでワンピ風に。スカートの上品にゆれるすそが視線をさらうおかげで、レザーの主張が和らいでタフになりすぎない。辛口のレザーと甘口のニット、相反する2つのバランサーとして頼れるのは、王道のコンバース。







