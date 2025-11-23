¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¥³¥¹¥á¤Ë♡Ì¾¥·ー¥ó¤¬µ±¤¯¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦ÌðÂô¤¢¤¤¤ÎÌ¾ºî¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥³¥¹¥á¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯11·îÃæ½Ü¤è¤ê¥í¥Õ¥È³ÆÅ¹¢¨¤Ë¤Æ½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡£ÀÄ½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤ò¤È¤¤á¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤³¤½¼ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
ÀÄ½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ëÁ´4¥¢¥¤¥Æ¥à
Å·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯&¥ê¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É
Å·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー
Å·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ò¥ß¥éー¡¢¥Á¥Ã¥×ÉÕ¤¡Ó
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡È¤¢¤Îº¢¡É¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ´4¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥ê¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ê³Æ1,870±ß¡Ë¤Ï¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿ー¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¿°¤ò¤·¤Ã¤È¤êÊñ¤ß¹þ¤à»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ö¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー¡×¡Ê³Æ1,430±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¢¨¤ä¥È¥¦¥¬¥é¥·¼ù»é¤¬¿°¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤»¡¢¥Ð¥Ë¥é¤Î¤è¤¦¤Ê²¹´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥éー¤È¥Á¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê³Æ2,200±ß¡Ë¤Ï¡¢RD¡¦PK¡¦BL¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa
Ì¾¥·ー¥ó¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿Á°È±¥¯¥ê¥Ã¥×¤â♡
Å·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÁ°È±¥¯¥ê¥Ã¥×
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÁ°È±¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡Ê³Æ770±ß¡Ë¡£
Á´12¼ïÎà¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¤äÌ¾¥·ー¥ó¡¢¥¤¥áー¥¸¥¢ー¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â»È¤¨¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤º½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¿ä¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤á¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
¥í¥Õ¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï12·î5Æü
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï2025Ç¯11·îÃæ½Ü¤è¤ê¥í¥Õ¥È³ÆÅ¹¢¨¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é°ìÈÌÈ¯Çä¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Íß¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¤É¤ì¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÌðÂô¤¢¤¤ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½Ð¤Î¡È¤È¤¤á¤¡É¤òÂç¿Í¤Î¥³¥¹¥á¤Ë¤Î¤»¤Æ
¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿º£²ó¤Î¥³¥¹¥á¥·¥êー¥º¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤À¤±¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£Æü¾ï»È¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤ÈÀÄ½Õ¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê²¹ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤¿Í§¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£