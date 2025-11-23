Åìµþ±Ø¤Ë¡È¤ªÈè¤ì´é¥È¡¼¥Þ¥¹¡É¤Î¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¹ØÆþÆÃÅµ¤Ç¼Â¼ÌÈÇ¥·¥å¡¼¥ë´é¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤â
Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹ Åìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë2025Ç¯11·î21Æü¡¢¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ POP-UP SHOP¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¡ÖÆ¯¤¯Âç¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖOVERWORK SERIES¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ªÈè¤ì¥â¡¼¥É¤Ê¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÅìµþ±Ø¤ÇÂç¿Í¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖOVERWORK SERIES¡×¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¢£¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤À¡Á¡ª¡×¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î¶«¤Ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º
¥·¥ê¡¼¥º5Âè113ÏÃ¡Ö¤æ¤¦¤«¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥·¡¼¡×¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯¥Ñ¡¼¥·¡¼¤¬¶«¤ó¤À¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤À¡Á¡ª¡×¡£¤³¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ÖOVERWORK SERIES¡×¡£¸¶ºî½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¥é¥¥é¾Ð´é¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬¡¢Æ¯¤¯Âç¿Í¤Î¿´¤Ë¥°¥µ¥°¥µ»É¤µ¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿LINE¥¹¥¿¥ó¥×Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢¡ÖÎ»²ò¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¤È¹¥É¾¤À¡£
¢£Åìµþ±Ø¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖOVERWORK SERIES¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¿·¶¶SL¹¾ì¡Ö2025 ¿·¶¶¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎPOP-UP SHOP¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×(Á´6¼ï/¥é¥ó¥À¥à¡¦660±ß)¤ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ø¥¢¥´¥à¡×(Á´6¼ï/¥é¥ó¥À¥à¡¦880±ß)¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×(Á´9¼ï/¥é¥ó¥À¥à¡¦440±ß)¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎÉ½¾ðË¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÌÚÀ½¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(Á´3¼ï¡¦1100±ß)¤ä¡¢¡ÖTime for a break!(¤½¤í¤½¤íµÙ¤â¤¦¤«)¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¡Ö¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×(1980±ß)¤âÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥á¥â¥Ü¡¼¥É¡×(Á´2¼ï¡¦2530±ß)¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥·¥ê¡¼¥º1¤Î3ÏÃ¡Ö¤Ç¤Æ¤³¤¤¥Ø¥ó¥ê¡¼¡×¤«¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼¤ÎÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥·¥ê¡¼¥º1¤Î12ÏÃ¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤µ¤«¤Ê¤Ä¤ê¡×¤«¤é¡¢µë¿å¥Ñ¥¤¥×¤Ëµû¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¶ìÌå¤¹¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î»Ñ¡£¤É¤Á¤é¤â¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×(6600±ß)¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤Î¼ÖÂÎÈÖ¹æ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ËÜ³ÊÇÉ¡£¡Ö¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×(4950±ß)¤ä¡Ö¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥¥ã¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×(Á´3¼ï¡¦1650±ß)¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥È¡¼¥Þ¥¹°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡£¤É¤ì¤â¡È»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡£
¢£2000±ß¤´¤È¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¡ªÁ´6¼ï¤Î¥é¥ó¥À¥à¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÆÃÅµ
¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢2000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¡£µõÌµ´é¤Î¥´¡¼¥É¥ó¤ä¸±¤·¤¤É½¾ð¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤Ê¤É¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÁ´6¼ï¤Ç¡¢Æ±Î½¤äÍ§Ã£¤È¤ÎÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÉ½¾ð¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£Ê£¿ôÇã¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±ÆÃÅµ¤âÁý¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤Î¡ÈÆ¯¤¤¹¤®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤¬¸½Âå¤ÎÂç¿Í¤È¥·¥ó¥¯¥í
OVERWORK SERIES¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤¬Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¡£µë¿å¥Ñ¥¤¥×¤Ëµû¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¶ìÌå¤¹¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î»Ñ¡É¡£ÌÔ½ë¤Ç¡Ö¼ÖÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤à¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤¹¤é¼è¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¾ì½ê¤ÏÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤ÎÅìµþ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡£Åìµþ±ØÄ¾·ë¤À¤«¤é¡¢Ê¿Æü¤Î»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡£½µËö¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¡ÖÌò¤ËÎ©¤Äµ¡´Ø¼Ö¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¡¢ËèÆü´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.