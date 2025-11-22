¡Ú¿·½É¡Û¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÂçËþÂ¡ª¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È
JR¿·½É±Ø¡ÊÆî¸ý¡Ë¤äÂå¡¹ÌÚ±Ø¡ÊËÌ¸ý¡Ë¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Î¡Ö¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼¡×¡£¤½¤Î20³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸ ¥µ¥¦¥¹¥³¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò»î¿©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçËþÂ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡õÌ¥ÎÏÅª¤Êµ¨Àá¤Î¹ÈÃã
É®¼Ô¤Ï11·î¾å½Ü¤ÎÊ¿Æü¡¢¥é¥ó¥ÁÂÓ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¡Á50Âå¤¯¤é¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷ÀµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ó¥å¡¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡£¾®¿©¤Î½÷À¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢90Ê¬´Ö¤Î¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ÈÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ïº£²ó3ÇÕ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÈÃã¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖSEASONAL FLAVOR TEA¡×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Þ¥í¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬µ¨Àá´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥é¥Ã¥Æ¡×¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¹á¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼¤ä¥Ç¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢15¼ïÎà°Ê¾å¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÄÌ¾ï1500±ß¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡×¤¬850±ß¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃº»À¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¡ý¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ýÄ¾¤·¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡Ú¾åÃÊ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡Û
¡¦¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó
¡¦¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à
¡¦¥¯¥ë¥ßÆþ¤ê¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼
¡ÚÃæÃÊ¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Û
¡¦¼·ÌÌÄ»¤Î¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¥µ¥ó¥É
¡¦³¤Ï·¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥¢¥¹¥Ô¥Ã¥¯
¡¦·§ËÜ¸©»º¤ê¤ó¤É¤¦¥Ý¡¼¥¯¤Î¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å
¡Ú²¼ÃÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡¦çõ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È
¡¦çõ¤Î¥×¥Á¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿
¡ÚÊÌ»®¡Û
¡¦2¼ïÎà¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÃÊ¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²Û»Ò¡Ö¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¡×¤â¡£¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤È¿©´¶¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÃæÃÊ¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¡¼¥°¥ë¤Î¼·ÌÌÄ»¤Î¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¤Ï¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡×¤¬´Å¤á¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ß¥ë¥¡¼¤Ê´Å¤µ¤È¥½¡¼¥¹¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÌ»®¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¾åÃÊ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥à¡×¤ä¡Ö¥¯¥ë¥ßÆþ¤ê¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼¡×¤ò¹¥¤ß¤Ç¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡£É®¼Ô¤ÏÇ»¸ü¡õ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¿·½É¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤ÎÌë·Ê¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Æü¤ÈÅÚÆü¡¢»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï120Ê¬À©¤Ç¡¢12·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï6000±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡£11·îËö¤Þ¤Ç¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢12·î20Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥óÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê7000±ß¡¦ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë