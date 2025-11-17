ももち×GiRLS by PEACH JOHN最終章！新色&ノンワイヤーが登場♡話題コラボコレクション

GiRLS by PEACH JOHNと美容系クリエイター・ももち（牛江桃子）さんの人気コラボが、ついに最終章を迎えます。2025年11月12日（水）より発売される第3弾では、前回即完売した「もりこれももちブラセット」に待望の新色が登場。さらに、ももちさんのこだわりを詰め込んだノンワイヤーブラセットも仲間入り。数量限定の特別感あふれるラインナップは、普段使いから気分を上げたい日まで幅広く活躍してくれそうです♪

大人気ブラセットに新色が仲間入り

前回コラボで即完売した「もりこれももちブラセット」から、ホリデーシーズンにぴったりな新色「ボルドー」と「アンティークピンク」が登場。

ラメチュール×レースの華やかな組み合わせながら、カップにチュールを重ねることで服に響きにくい工夫が施されています。

取り外しできる2種類のパッドでボリューム調整ができ、深い谷間をメイク。L字型ワイヤーがバストをサイドから寄せ上げ、メリハリのあるシルエットに導きます。

「もりこれももちブラセット」



価格：3,278円

サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75 ※AカップのみUB70/75（カラー：ボルドー、アンティークピンク（全2色））

菜々緒も愛用♡天使のブラⓇスリムライン2025秋冬新作登場中！

こだわりが詰まったノンワイヤーが新登場

今回のコレクションでは、ももちさん監修のノンワイヤーブラセット「りらこれももち」もデビュー。プリーツレースにラインストーンとリボンをあしらった上品フェミニンなデザインが魅力です。

ノンワイヤーながら、モールドカップとパワーネットがしっかりフィットし、自然で丸みのあるバストラインをキープ。オーロラ色のラインストーンはデコルテをきらりと輝かせ、特別感を演出してくれます。

「りらこれももちノンワイヤーブラセット」



価格：3,278円

サイズ：BC/DEカップ、UB65/70/75（カラー：ホワイト、チャコール（全2色））

販売は11月12日スタート

本コレクションは2025年11月12日（水）より、ピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗※にて販売開始。数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

※新百合ヶ丘店・アウトレット店・PJ BASIC梅田店をのぞく

特別な最終章を見逃さないで♡

ももちさんとのコラボ最終章となる今回のコレクションは、デザインの可愛さはもちろん、実用性や着心地にもこだわった仕上がり。

新色ブラセットとノンワイヤーの新作は、どちらも数量限定で特別感たっぷりです。普段の自分を少しだけアップデートしたいとき、背中を押してくれるようなアイテムに出会えるはず♡

この機会にGiRLS by PEACH JOHNの世界観と、ももちさんのセンスが詰まった最終章をぜひチェックしてみてください。