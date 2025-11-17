スヌーピーのデザインの刺しゅうや裏地が愛らしい「サマンサタバサ」のコラボコレクションが発売スタート！
バッグブランド「サマンサタバサ」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」をモチーフにしたスヌーピーコレクションが発売されている。ショルダーバッグをはじめ、トートバッグ、リュック、財布、チャームと、全7型、合計11種類におよぶラインナップを大公開！
【写真】「サマンサタバサ」の「スヌーピーコレクション」をもっと見る
■「サマンサタバサ」の主力アイテム、“バッグ”は使いやすい3型
ジョー・クールとサングラスをかけたウッドストックが刺しゅうされた「ショルダーバッグ」(各2万9700円)は、コーディネートになじみやすいネイビーとグレージュの2色展開。メイン収納にくわえて前後にファスナー付きの収納スペースが備わり、コンパクトながらも収納力はたっぷり！
ハッピーダンスを踊るスヌーピーとウッドストックの上半身だけを刺しゅうで表現した「ナイロントートバッグ」(2万7500円)は、落ち着いたネイビーのみの1色展開。フェイクレザーを部分使いすることで、軽量なのにカジュアルすぎないムードなのもポイント！A4サイズもすっぽり入る大容量で、仕事にも普段使いにもぴったりのアイテム。
両手を自由に使えて便利な「リュック」(3万800円)には、ウッドストックを見上げるスヌーピーの刺しゅうがあしらわれている。こちらはグレージュのみで、やわらかなフェイクレザーが体にフィットして使いやすさも抜群。小ぶりながら長財布のほか、500ミリリットルのペットボトルも横向きに収納可能だ。
いずれも、内側にフラワーモチーフとスヌーピーの総柄ファブリックがあしらわれているから、ファスナーを開けるのが楽しくなりそう！
■財布は長財布と折財布の2種類、それぞれ2色の展開
大きなフラワーモチーフの上で、スヌーピーとウッドストックがまどろんでいるかのようなあしらいがかわいらしい財布は、「長財布」(各2万5300円)と「口金折財布」(各2万2000円)の2種類あり。
どちらもグレージュとネイビーの2色から選べて、フラワーモチーフとのバイカラーが映えるデザイン。シボ感のある牛革が使われ、フラワーモチーフはふっくらとした仕様になっている。
■バッグを華やかに彩るチャームで思い思いのアレンジも楽しめる
今回のコラボコレクションでは、キュートなチャームも2型をラインナップ。「ミラーバッグチャーム」(各7700円)は、やさしいパステル調のピンクベージュとライトブルーの2色あり。スヌーピーのチャーム部分は裏返すとミラーが仕込まれていて、いつでもサッと身だしなみをチェックすることができる
「2wayチャーム」(6600円)は、まるでブレスレットのような存在感のあるデザイン。チェーンにしずく型のビジューがあしらわれていたり、フラワーモチーフに透き通るクリア素材を使っていたりと、華やぎを感じさせる工夫が随所に散りばめられている。チェーンをバッグの持ち手に引っかけて使うほか、チェーンを外してもファスナートップとしても使える2way。
以上のアイテムは、「サマンサタバサ」展開店舗、および公式オンラインショップにて好評発売中。クリスマスプレゼントにしたいという人は、早めの確保をおすすめしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「サマンサタバサ」の「スヌーピーコレクション」をもっと見る
■「サマンサタバサ」の主力アイテム、“バッグ”は使いやすい3型
ハッピーダンスを踊るスヌーピーとウッドストックの上半身だけを刺しゅうで表現した「ナイロントートバッグ」(2万7500円)は、落ち着いたネイビーのみの1色展開。フェイクレザーを部分使いすることで、軽量なのにカジュアルすぎないムードなのもポイント！A4サイズもすっぽり入る大容量で、仕事にも普段使いにもぴったりのアイテム。
両手を自由に使えて便利な「リュック」(3万800円)には、ウッドストックを見上げるスヌーピーの刺しゅうがあしらわれている。こちらはグレージュのみで、やわらかなフェイクレザーが体にフィットして使いやすさも抜群。小ぶりながら長財布のほか、500ミリリットルのペットボトルも横向きに収納可能だ。
いずれも、内側にフラワーモチーフとスヌーピーの総柄ファブリックがあしらわれているから、ファスナーを開けるのが楽しくなりそう！
■財布は長財布と折財布の2種類、それぞれ2色の展開
大きなフラワーモチーフの上で、スヌーピーとウッドストックがまどろんでいるかのようなあしらいがかわいらしい財布は、「長財布」(各2万5300円)と「口金折財布」(各2万2000円)の2種類あり。
どちらもグレージュとネイビーの2色から選べて、フラワーモチーフとのバイカラーが映えるデザイン。シボ感のある牛革が使われ、フラワーモチーフはふっくらとした仕様になっている。
■バッグを華やかに彩るチャームで思い思いのアレンジも楽しめる
今回のコラボコレクションでは、キュートなチャームも2型をラインナップ。「ミラーバッグチャーム」(各7700円)は、やさしいパステル調のピンクベージュとライトブルーの2色あり。スヌーピーのチャーム部分は裏返すとミラーが仕込まれていて、いつでもサッと身だしなみをチェックすることができる
「2wayチャーム」(6600円)は、まるでブレスレットのような存在感のあるデザイン。チェーンにしずく型のビジューがあしらわれていたり、フラワーモチーフに透き通るクリア素材を使っていたりと、華やぎを感じさせる工夫が随所に散りばめられている。チェーンをバッグの持ち手に引っかけて使うほか、チェーンを外してもファスナートップとしても使える2way。
以上のアイテムは、「サマンサタバサ」展開店舗、および公式オンラインショップにて好評発売中。クリスマスプレゼントにしたいという人は、早めの確保をおすすめしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC