Z世代を中心に人気の冨岡愛、初めての曲作りのきっかけは男友達からの“恋愛相談”

思わず口ずさみたくなるキャッチーなメロディの『恋する惑星「アナタ」』を昨年2月にリリースし、Z世代を中心に人気を集めている冨岡愛さん。初めて曲を作ったのは、オーストラリアでの生活を経た、高校2年生のときだった。

みんなの心の小さな叫びに音楽で寄り添えたらいいな

「中学生の頃からテイラー・スウィフトに憧れて、歌うことが好きでした。でも曲作りはやったことがなくて。高校2年生のとき、私が仲良くしていた男の子から、ずっと好きだった女の子に告白したいと相談されて、『協力するよ！』って準備を手伝ったんです。でも全校生徒の前で友達が振られる結果になってしまって。私はどこか責任も感じてしまい、友達にかける言葉が見つからなくて、励ましたい想いで作ったのが一番最初の曲でした。それから今でも誰かに言えないことや、伝えたいけど言葉にならない想いを曲にすることが多いです」

そんな彼女の1stアルバムのタイトルは『愛’sCREAM』。今作において自身の原点といえる曲は、バンドサウンドが爽やかな1曲目の「あなたは懐メロ」だという。

「これは19歳のときに書いた曲で、誰かの懐メロになるような曲を作りたいというのが私の目標なんです。私が中学時代に聴いていた曲を今聴いたら、瞬時にオーストラリアでのことを思い出すように、私の曲を聴いてくれている人が何年か経って聴き返したら、今の気持ちを思い出すんじゃないかな。それってほんとにすごい音楽の力。誰かの人生の中で永遠に残り続けるような曲を作りたいんです」

そして23歳になった今の想いをバラードにして詰め込んだのが、タイトル曲の「愛’sCREAM」。

「みんな自分の中で抱えている想いってあると思うんです。これを人に言ったらめんどくさがられるかなとか、引かれるかなとか、そんなリアルな気持ちも正直に歌えたらと思って作りました。聴いてくれるみんなの心の小さな叫びに、少しでも寄り添えたらいいなと思います」

最後に趣味の映画観賞の話から、これからの夢の話もしてくれた。

「海外で暮らしていたときから『クレヨンしんちゃん』の映画をDVDで観るのが大好きで。1990年代の作品から、ずっと観続けてきました。なので、いつか『クレヨンしんちゃん』の映画の主題歌を担当させていただくのが私の夢のひとつです！」

冨岡 愛

とみおか・あい 東京都出身のシンガーソングライター。4歳から15歳までオーストラリアで過ごし、帰国後、17歳で楽曲制作を開始。2024年にリリースした『恋する惑星「アナタ」』がSNS総再生数8億回を突破。

Information

1st Album『愛'sCREAM』

『恋する惑星「アナタ」』を含む全12曲。【通常盤（CD）】\3,300 【VICTOR ONLINE STORE限定セット（CD＋トートバッグ＋特製フォトブック）】\8,800（ビクターエンタテインメント）