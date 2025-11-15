撥水・快適・収納力。アウトドア発、日常仕様の万能リュック【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
背負いやすく、合わせやすい。どこへでも、誰とでも行ける【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、マルチユースでスタイリッシュなデザインが魅力のバックパック。 豊富なカラーバリエーションとシンプルなフォルムは、世代や性別を問わず、さまざまなシーンやファッションに自然と馴染む。撥水加工を施した生地とジッパーフラップにより、雨の侵入を防ぎ、アウトドアや通学・通勤にも安心して使える仕様となっている。
背面パネルとショルダーベルトには通気性の高いメッシュ素材を採用し、クッション性も備えているため、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現。
両サイドには500ミリリットルペットボトルが収納可能なポケットを備え、縦型フロントポケットにはエラスティックコードを装備。鍵やパスケースなどの取り付けにも便利だ。
内部は2層に分かれたマルチスリーブ構造で、荷物の整理がしやすく、トップポケットも備えているため、使い勝手の良さが際立つ。日常からアウトドアまで、幅広いシーンで活躍するユニセックスなバックパック。
