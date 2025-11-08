¡Ö½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤à¤Î¤ÏÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤¿¤á¡×Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÁÛ¤¤
º£¹æ¤ÇÃ±ÆÈ½éÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Snow Man¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶äºÂ¤Ï¡ÖÅÚÃÏ´ª¤â¤¢¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¾ì½ê¡×¡£
¥Û¥Æ¥ë¤â¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤ËË¬¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢ÊÂÌÚÄÌ¤ê¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´º¹Ô¡£
30Âå¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¤°¤Ã¤È¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÃË¤Î¿§µ¤¤òÅ»¤Ã¤¿Èà¤Îº£¤Î¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤»Ò¤Ö¤ë¤Î¤¬º£¤ÎËÍ¤ÎÎ®¹Ô¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Á´164¼¼¤Î¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â£±¼¼¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¤ÎÉô²°¤¬12³¬¤Î¡Ö¥Ê¥ß¥ ¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡Ê£±Çñ£±¼¼¡ï450,000¡Á ¢¨ÀÇ¥µÊÌ¡Ë
Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î½é¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉ½¾ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤³ºÇ¶á¡¢¡ÈÂç¿Í¡¦¸þ°æ¡É¤òµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡×
¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Snow Man¤Î¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ã´Åö¡É¤È¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÈà¤Ê¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÅ¸³«¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼Â¤Ï´é¤¬¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤¬Á´Á³Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÎ¤è¤ê¤Ï¼«Á³¤Ë¾Ð¤¨¤ëÉÑÅÙ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¤Í¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ð¥Ö¤ß¡É¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡È¥Ð¥Ö¤ß¡É¤¬Áý¤¹¡Ä¡Ä¤È¤Ï¡©
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤»Ò¤Ö¤ë¤Î¤¬º£¤ÎËÍ¤ÎÎ®¹Ô¤ê¡£
¤³¤Ê¤¤¤À¤â¥é¥¦¡¼¥ë¤Î´é¤ò¥¦¥ë¥¦¥ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¿¤é¡¢¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤è¡¼¤¯´é¸«¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤¤Í¡¼¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤â¤¦31¤ä¤Ç¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È¥¥å¥ë¥¥å¥ë¤·¤Æ¤ë¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºòÆü¡¢MV»£¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Ô¡¼¡ÊÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ë¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤¿¤é¡¢¡È¥¥â¥Ã¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Þ¤¡¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£¹¿Í¤Î¤¦¤Á£·¿Í¤¬30Âå¡£¿´¤¬Ï·¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ãºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡ª¡×
¡Ö¡È¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤ä¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¡ÈÁ´ÎÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£´Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¡£
¡Ò¼«Ê¬¤ÏSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©²¶¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤¬Äê´üÅª¤ËË¬¤ì¤ë¡Ó¤ÈÅö»þ¤ÏÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²þ¤á¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
127Ö¤È¤¤¤¦¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Æ¥é¥¹¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥·¥§¥Õ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥Æ¥é¥¹¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¶äºÂ¤Î¡È¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡ÉÅª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À
¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ôÆüÁ°¤â¥À¥ó¥¹¥á¥¤¥ó¤ÎMV»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¼«Ê¬¤ò¸«Èæ¤Ù¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤È¤«¡¢»£±ÆÅöÆü¤ËÀ¸¤¸¤¿ÊÑ¹¹ÅÀ¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤ÇÌ¤½Ï¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¼å¤¯¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ã¤¿¤¯¡¢¼å¤¤¤è¤Í¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢´°àú¼çµÁ¼Ô¤æ¤¨¤ÎÇº¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤à¤Î¤ÏÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ç¡¢ËÍ¤¬´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦ÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡¢¡È¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡É¤ä¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡É¤Ç·è¤·¤ÆÂù¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥é¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¡£¼êÈ´¤¤ÏÀäÂÐ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
À¿¼Â¤µ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£10·î31Æü¸ø³«¤ÎÆü¥¿¥¤¶¦Æ±À©ºî±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢£×¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤ä´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÏÌò¼Ô¶È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¡£¤Ç¤â¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´¿È¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ó·¯¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡×
Åìµþ¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¥½¥¦¥¿¤È¥«¥¤¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¡£
¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉÔ´ïÍÑ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥«¥¤¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ë¬¤ì¤¿¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë²á¤®¤º¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼²á¤®¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬µï¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç´²¤¤¤Ç¤¤¤¿
¡ÖËÍ¤¬¥½¥¦¥¿¡Ê¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÌò¡Ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤ì¤ÏÅö½é¤ÎÂæËÜ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ëÀßÄê¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤Õ¤¿¤ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¥¦¥£¥ó·¯¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡£
¡È¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡©¡É¤È¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë´ÆÆÄ¤È£³¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¸åÆü»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£
ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ÎÁÍý¤È¥»¥ê¥Õ¤òÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¼Çµï¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÊÑ¹¹¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Í¤Î´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢¤½¤ì¤òÁ¡ºÙ¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤ë¸þ°æ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±éºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¶ÛÄ¥¤Ï»£±ÆÃæ¤â¸ø³«Á°¤Îº£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¼«Á³¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¸þ°æ¹¯Æó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¥³¥¤¥Ä¡Ê±é¤¸¤¿¥«¥¤Ìò¡Ë¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¡É¤È¤¤¤¦°ú¤½Ð¤·¤È¡¢¡È¥Ð¥Ö¤ß¡É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÁÇ¤Î¸þ°æ¹¯Æó¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸þ°æ¹¯Æó¡¡1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯¤ËSnow Man¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÍâÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ã´Åö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡É¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£Ã±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤¬10·î31Æü¤Ë¸ø³«
