伊藤桃々プロデュース♡「Rosem」第二弾ランジェリーで秋のあざと可愛さを纏って

モデルでありタレントとしても活躍する伊藤桃々が手がけるランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』から、待望の第二弾シリーズが2025年10月22日(水)19時より販売スタート。第一弾発売時にはわずか6時間で完売するなど、Z世代を中心に話題をさらった『Rosem』。今回は“あざと可愛い”をさらにアップデートし、秋らしいカラーと繊細なディティールが光る新作が登場します。

伊藤桃々が贈る、“あざと可愛い”秋ランジェリー

価格：3,850円（税込）



第一弾シリーズの大反響を受け、ファンの声から誕生した『Rosem』第二弾。今季はシアーな質感と秋らしい深みのあるカラーが魅力。

シンプルながら計算されたレース使いやシルエットで、着るだけで自信をくれるランジェリーに仕上がっています。

プロデューサーの伊藤桃々は「より多くの方に“私らしく可愛くいられるランジェリー”を届けたい」と語り、細部までこだわり抜いた一着を完成させました♡

もう“漏れ”に悩まない。Bé-Aの吸水ショーツが進化して新登場

カラーで魅せる♡選べる2つの新作ランジェリー

『Rosem』第二弾では、「シアーグレー」と「シアーブルー」の2色が登場。どちらも秋のムードにぴったりの大人フェミニンな色合いです。

シアーグレー

上品な透明感で肌になじむシアーグレー。程よい透け感が魅力の一着。

シアーブルー

ほんのり青みを帯びたクールで儚げなシアーブルー。肌を明るく見せてくれます。

サイズ：ブラ A～Gカップ／アンダーバスト65～75

ショーツ A65～D75・EFG65・EFG70：Mサイズ（ヒップ87～95cm）、EFG75：Lサイズ（ヒップ92～100cm）

カラー展開：シアーグレー、シアーブルー

販売開始日：2025年10月22日(水)19時

完売必至♡この秋は『Rosem』で魅せる

第一弾の完売を受け、早くも注目を集める『Rosem』第二弾。秋のムードを纏ったランジェリーは、デザイン性だけでなく着心地にもこだわり、内面から“あざと可愛さ”を引き出してくれる存在です。

ファッションを楽しむようにランジェリーを選ぶ時代にぴったりなこのシリーズで、あなたも自分らしい可愛さを見つけてみませんか♪