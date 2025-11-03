Matin Kimの2025ウィンターコレクションをNINGNINGが纏う！PLAYLIST始動

韓国ガールズグループ aespa の NINGNING（ニンニン）が、韓国ファッションブランド Matin Kim の日本・韓国アンバサダーに起用され、2025年10月24日（金）よりウィンターシーズンキャンペーン「PLAYLIST」がスタート♡この冬の新作が、彼女のクールな世界観とリンクし、ブランドからの注目度もますます高まりそうです。イベントや限定アイテムもお楽しみに♪

NINGNINGが纏うMatin Kimの冬ルック

Matin Kimは、“クール×ユニーク”というブランド哲学を持つ韓国発のモードブランド。今回アンバサダーに起用されたNINGNINGは、その世界観と高い親和性を持つとブランド側が判断。

彼女はプライベートでも同ブランドを愛用しており、ブランドロゴ入りの「ハングルロゴ ビッグアーカイブ トップ」が韓国で即完売となったことも話題です。

日本での展開では、10月24日・11月5日の二段階リリースで「PLAYLIST」キャンペーンが展開されます。

キャンペーン限定のアイテム＆価格一覧

NINGNINGが着用したアイテムの一部価格は以下の通り（オフライン店舗価格、税込）：

UNBALANCE QUILTED DOWN VEST FOR WOMEN IN BLACK：31,174円

LAYERED POINT SLIM TOP IN CHARCOAL：19,734円

LAYERED TEXTURE KNIT CARDIGAN IN GREY：19,734円

WASHED CORDUROY WRAP SKIRT IN BLACK：22,594円

RIBBON TIE KNIT BEANIE IN IVORY：9,724円

GLOSSY QUILTING SMALL CHAIN BAG IN LIGHT GREY：21,164円

BACK STRING POINT CHUNKY LONG BOOTS IN BLACK：42,614円

DOUBLE POCKET QUILTING MINI BACKPACK IN BLACK：24,024円

さらに、渋谷店では限定イベントを実施。NINGNINGが着用したコレクションアイテムや直筆サインが当たる抽選も予定されており、ファン必見です。

渋谷店限定イベントも見逃せない♡

東京・MIYASHITA PARK内「Matin Kim渋谷店」では、キャンペーンに合わせて店舗前面にNINGNINGのビジュアルラッピングが登場。

来店者は撮影ミッションやInstagram投稿、くじ引き参加などを通じて、NINGNING着用アイテムプレゼントや直筆サイン獲得のチャンスも♡

期間は10月24日～11月13日まで。ブランドとアイドルのコラボが生む空間を、ぜひ体感してみてください。

冬のマストアイテムは「PLAYLIST」で決まり♪

この冬、Matin Kim × NINGNING のコレクション「PLAYLIST」は、ファッションと音楽、アイドルとブランドのクロスオーバーを体現した新たなムーブメント。

アイテムは10月24日・11月5日から日本・韓国のオンライン／オフラインストアで順次リリース。

ショッピングだけでなく、渋谷店イベントで特別体験も。旬を逃さず、あなただけのスタイルを更新しましょう♡