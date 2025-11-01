【RAVIJOUR クリスマスコレクション】新作ランジェリーで魅せる輝き

今年のクリスマスは、RAVIJOUR（ラヴィジュール）の新作ランジェリーで特別な輝きを纏ってみませんか？「セクシーに生きる Just be yourself」をテーマに、内面の美しさを引き出すアイテムが揃った2025 CHRISTMAS COLLECTIONが解禁されました。ボルドーやネイビー、パープル、ホワイトなど、華やかで魅力的なカラーを基調にしたランジェリーは、特別な日の装いにぴったり。

セクシー＆ゴージャス！グロリアージュブラで輝く女性に



グロリアージュ グラマーアップ ブラ



グロリアージュ グラマーアップ ブラ 価格：8,900円(税込)～

グロリアージュ フリルレース ショーツ・Tバック 価格：3,800円(税込)

グロリアージュ ストレッチレース ショーツ・Tバック 価格：3,800円(税込)

グロリアージュ ガーターベルト 価格：4,900円(税込)

グロリアージュ チョーカー 価格：1,900円(税込)

RAVIJOURの2025クリスマスコレクションには、賛美と輝きを放つ『グロリアージュ グラマーアップ ブラ』が登場。

セクシーでありながらも上品なデザインが魅力です。ボルドー、ネイビー、パープルといった深みのある色合いが、女性の内なるオーラを引き出します。

さらに、フリルレースショーツやガーターベルト、チョーカーなど、コーディネートを完成させるアイテムも豊富にラインアップ。

セクシーでいてエレガントな装いが叶います♡

セサミストリートマーケットから新シリーズ「VINTAGE SKETCH」発売！懐かしくて新しい魅力

ビーナスの輝き！フェザーセレステでロマンティックに



フェザーセレステ トリックリフト ブラ



フェザーセレステ トリックリフト ブラ 価格：8,900円(税込)～

フェザーセレステ エンブレース ショーツ・Tバック 価格：3,800円(税込)

フェザーセレステ ストリングコード ショーツ・Tバック 価格：3,800円(税込)

フェザーセレステ ガーターベルト 価格：4,900円(税込)

「フェザーセレステ トリックリフト ブラ」は、まるでビーナスのような輝きを放つランジェリー。光を受けてキラキラと煌めく素材感が、まさにクリスマスにぴったりな華やかさを演出します。

ネイビー、ホワイト、レッド、ブルーの4色展開で、どのカラーもその日の気分やシーンに合わせて選べます。

ショーツやTバック、ガーターベルトも揃っており、全身を美しく彩るアイテムが満載です。大切な日に一層輝く自分を手に入れて♡

甘さとセクシーさが溶け合うエミリーシリーズ



エミリー ホットリフト ブラ



エミリー ホットリフト ブラ 価格：7,900円(税込)～

エミリー エンブレース ショーツ・Tバック 価格：3,800円(税込)

エミリー リボン ショーツ・Tバック 価格：3,800円(税込)

エミリー チョーカー 価格：3,500円(税込)

RAVIJOURの「エミリー ホットリフト ブラ」は、ロマンティックで甘い雰囲気を持ちながら、セクシーさも感じさせるデザインが特徴。ブラックやレッドの深みのある色合いが、大人の女性にぴったりです。

ショーツやTバックの他に、リボンのついた可愛らしいアイテムもあり、特別な日のムードを一層盛り上げます。さらに、チョーカーも登場し、より華やかで大人っぽい魅力を引き立てます♡

クリスマスの特別な装いにRAVIJOURで輝こう！



2025年クリスマスコレクションのRAVIJOURランジェリーは、どれも特別感満載。セクシーでありながら、女性らしい魅力を引き出すデザインが特徴です。

新作のブラやショーツ、ガーターベルト、チョーカーなど、まさに「セクシーに生きる Just be yourself」というテーマにぴったりのアイテムばかり。

公式オンラインストアでは10月30日から販売開始、全国店舗でも10月31日より販売がスタート。