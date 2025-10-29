メイクのプロに聞いた「チーク上手になれる」簡単な方法





血色感や立体感を与え、塗るだけで健康的かつ華やかな印象に。そんなチークは暖かく薄着になってくる、春からのメイクのポイントとしても重要になってくる部分。メイクのプロたちはチークをどんなときに、どんなふうに活用してる？







ポイントは「順番」と「入れる方向」

「リップをつけたあとの最終調整として、チークを入れることが多いです。メイクの雰囲気と骨格のバランスを見て、頬骨に沿って横長に入れるか、こめかみに向かって入れるかなど、チークを塗る位置や面積を検討します。一般的に内側に向かって入れるとかわいらしく、外側に向かって入れると大人っぽく仕上がります」（ヘアメイク・木部明美さん）



【木部さんお勧めのチーク】ペタル リキッド リップ アンド チーク 〈上から〉 03,04 各3,300円／トーン 「気張った感なくカジュアルに使えるところが好き。顔色も良く映り奥から血色がにじむような色づき。華やいだ色、という以上に透明感で染め上げるような色づき」（木部さん）







メイクのプロたちが愛用するチークの名品

