【サンリオ×サンキューマート】人気キャラが“ぷにゅ顔”で登場♡

いつでもカワイイが叶う♡「サンキューマート」から、『サンリオキャラクターズ』の限定コラボアイテムが登場！今回は“ぷにゅ”っとした表情がたまらない、見ているだけで笑顔になれるシリーズです。ハローキティやシナモロールなど人気キャラが大集合し、ポップでカラフルな世界観に胸がときめくこと間違いなし。全アイテム390円（税込429円）で、11月中旬より全国店舗で順次販売されます。

カラフルでポップな“ぷにゅ顔”デザイン♡

今回登場するのは、人気の「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」など、サンリオファンにはたまらない全7キャラクターのコラボシリーズ。

キャラの“ぷにゅっとした表情”がかわいすぎると話題です。学生証ケースやうちわグリップなど、デイリーにも推し活にもぴったりな全16アイテムをラインナップ。

使うたびに笑顔になれる、カラフルでキュートなデザインが魅力です。

話題の“うちわグリップ”や学生証ケースも♪

うちわグリップ

学生証ケース

SNSで注目を集めた「うちわグリップ」（各390円／税込429円）は、うちわに装着するだけで簡単にかわいくデコれる人気アイテム♡

おそろいにしても写真映え間違いなし！

また「学生証ケース」（2枚セット・各390円／税込429円）は、カードの保護とプライバシー対策に便利。お友達と色違いで持つのもおすすめです。

オンライン予約でいち早くゲット！

店舗販売に先がけて、10月29日（水）12時から公式オンラインショップで先行予約がスタート。各商品は上限数に達し次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。

全国のサンキューマート店舗でも、11月中旬より順次入荷予定。最新情報は店舗のX（旧Twitter）で確認できます。

推しキャラと毎日をもっと楽しく♡

サンキューマートの『サンリオキャラクターズ』限定シリーズは、“日常をもっと楽しく”を叶えてくれる特別なライン♡

390円（税込429円）で手に入るキュートなアイテムたちは、学生さんにも大人女子にもぴったり。お気に入りのキャラと一緒に、毎日をもっとポップに彩ってみませんか？

笑顔になれる推しグッズで、心ときめく冬を迎えましょう♪