バーガーキング®の「ワッパー® 祭り」開催！人気セットが最大30％オフ♡

バーガーキング®から嬉しいニュース♪ 2025年10月20日（月）～10月24日（金）の5日間限定で、人気の「ワッパー® セット」5種が通常価格より最大30％オフ（300円引き）で楽しめる「ワッパー® 祭り」を開催！いつものおいしさを、ちょっぴり贅沢＆お得に味わえるチャンスです。直火焼きのビーフの香ばしさを、この機会に堪能してみては？♡

バーガーキング®の「ワッパー® 祭り」って？

全国のバーガーキング®店舗で、10月20日（月）～24日（金）の5日間、各日14時からスタートする「ワッパー® 祭り」。

フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた5種類のセットメニューが、通常価格より300円引きで楽しめます。

ワッパー® チーズ セット

ダブルワッパー® チーズ セット

スモーキーBBQワッパー® セット

テリヤキワッパー® セット

スパイシーワッパー® セット

対象メニューは、定番人気の「ワッパー® チーズ セット」（990円→690円）、ボリューム満点の「ダブルワッパー® チーズ セット」（1,340円→1,040円）、スモーキーな香りが食欲をそそる「スモーキーBBQワッパー® セット」（970円→670円）、甘辛バランスが絶妙な「テリヤキワッパー® セット」（970円→670円）、そしてピリッと刺激的な「スパイシーワッパー® セット」（970円→670円）の5種類。

アプリ会員限定のクーポンを使用すれば、店内でもテイクアウトでもお得に楽しめます。

クーポン利用で、もっとお得に楽しもう♪

「ワッパー® 祭り」では、バーガーキング®公式アプリから配信されるクーポンを使用するだけで、対象セットがすべて300円引きに。アプリをダウンロード後、会員登録すれば誰でも利用可能です。

また、セルフレジや有人レジではQRコードをスキャン、ドライブスルーでは4桁の番号を伝えるだけでOK。手軽にお得をゲットできます。

ただし、クーポンは各日14時以降に利用可能で、一部店舗では実施していないため事前の確認がおすすめです。

【締め】お得な5日間で、秋のご褒美バーガータイムを♡

39か月連続売上アップを続けるバーガーキング®が、日頃の感謝を込めて贈る「ワッパー® 祭り」。14時から始まるお得な5日間で、人気のワッパー® セットをいつもよりちょっぴり贅沢に楽しめます。

仕事帰りのちょいご褒美や、友達とのおでかけランチにもぴったり。香ばしい直火焼きのビーフパティととろけるチーズの組み合わせを、このチャンスに思い切り堪能してみてくださいね♪