しっかり盛れるモテコーデ♡ おしゃれ女子が「この秋着たいニット」って？

写真拡大 (全3枚)

そろそろ夏服から秋服にシフトする時期！今回は、Ray♥Influencerのまみちゃんさん、町さくらさんの2人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。チュールリボンがおカワな糖度100%ニットや、顔まわりが盛れるファーつきニットなど、とことん可愛いを追求しよう♡

LOVE BUZZ ITEM vol.44

THEME：『秋のニットコーデ』

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡

そろそろ夏服から秋服にシフトする時期。そこでトレンドに敏感な2人に、この秋着たいニットコーデを教えてもらいました。

Check! Ray♥Influencer・中林奈々

とことんガーリーなお洋服が大好き♡ 甘党インフルエンサー。

Instagram：@mamichiyan8982

チュールリボンがおカワな糖度100%ニット

「ショルダー部分の大きなリボンが可愛いニット。ショート丈だから、着ぶくれしやすいゆったりと
したシルエットでも、スッキリ着こなせるのがうれしい。

ピンク×白の甘めなコーデにしたので、あえてブーツは黒で締めました♡」

Check! Ray♥Influencer・町さくら

渡韓大好きアカ抜けマスターな現役大学生！

Instagram：@sakuraara_9

顔まわりが盛れるからファーつきニット♡

「DHOLICという韓国の通販サイトでなんと約3,000円で購入したコスパ最強ニット！ファーがしっ
かりボリューミーだから高見えするのがありがたいんです♡

格子柄のミニスカをあわせて、秋デートにぴったりなモテコーデを意識しました」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？

Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。

応募はこちらから♡

※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

まみちゃん🎀

町 さくら

あわせて読みたい

💖Y2Kスタイルからあざと可愛いコーデまで♡ イマドキ女子が「この秋着たいニット」をご紹介！