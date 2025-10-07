しっかり盛れるモテコーデ♡ おしゃれ女子が「この秋着たいニット」って？

そろそろ夏服から秋服にシフトする時期！今回は、Ray♥Influencerのまみちゃんさん、町さくらさんの2人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。チュールリボンがおカワな糖度100%ニットや、顔まわりが盛れるファーつきニットなど、とことん可愛いを追求しよう♡

LOVE BUZZ ITEM vol.44 THEME：『秋のニットコーデ』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡ そろそろ夏服から秋服にシフトする時期。そこでトレンドに敏感な2人に、この秋着たいニットコーデを教えてもらいました。

Check! Ray♥Influencer・町さくら 渡韓大好きアカ抜けマスターな現役大学生！ Instagram：@sakuraara_9 顔まわりが盛れるからファーつきニット♡ 「DHOLICという韓国の通販サイトでなんと約3,000円で購入したコスパ最強ニット！ファーがしっ

かりボリューミーだから高見えするのがありがたいんです♡ 格子柄のミニスカをあわせて、秋デートにぴったりなモテコーデを意識しました」

