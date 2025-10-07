しっかり盛れるモテコーデ♡ おしゃれ女子が「この秋着たいニット」って？
そろそろ夏服から秋服にシフトする時期！今回は、Ray♥Influencerのまみちゃんさん、町さくらさんの2人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。チュールリボンがおカワな糖度100%ニットや、顔まわりが盛れるファーつきニットなど、とことん可愛いを追求しよう♡
LOVE BUZZ ITEM vol.44
THEME：『秋のニットコーデ』
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡
そろそろ夏服から秋服にシフトする時期。そこでトレンドに敏感な2人に、この秋着たいニットコーデを教えてもらいました。
Check! Ray♥Influencer・中林奈々
とことんガーリーなお洋服が大好き♡ 甘党インフルエンサー。
チュールリボンがおカワな糖度100%ニット
「ショルダー部分の大きなリボンが可愛いニット。ショート丈だから、着ぶくれしやすいゆったりと
したシルエットでも、スッキリ着こなせるのがうれしい。
ピンク×白の甘めなコーデにしたので、あえてブーツは黒で締めました♡」
Check! Ray♥Influencer・町さくら
渡韓大好きアカ抜けマスターな現役大学生！
Instagram：@sakuraara_9
顔まわりが盛れるからファーつきニット♡
「DHOLICという韓国の通販サイトでなんと約3,000円で購入したコスパ最強ニット！ファーがしっ
かりボリューミーだから高見えするのがありがたいんです♡
格子柄のミニスカをあわせて、秋デートにぴったりなモテコーデを意識しました」
What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？
Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。
一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来
