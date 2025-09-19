JEANASISÈ¯¥Ö¥é¥ó¥ÉeL¡¢Âçºå¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ♡¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
JEANASIS¡Ê¥¸ー¥Ê¥·¥¹¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖeL¡Ê¥¨¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)～10·î5Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçºå¡¦¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì5³¬¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¤ª¤Í¡×´Æ½¤¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÃÅµ¤âÅÐ¾ì¡£¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
eL¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ³µÍ×
eL¤Ï¡Ö¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÏÂçºå¡¦¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì5³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¥Ë¥¢¥æー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î19Æü(¶â)～10·î5Æü(Æü)¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:30～20:30¡£JRÂçºå±Ø¤«¤éÄ¾·ë¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
GiRLS by PEACH JOHN¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä
¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¿·ºî
Graffiti Cardigan
²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー¡¿¥°¥ìー
Border T-shirts Long Sleeve
²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥êー¥ó¡ß¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Í¥¤¥Óー¡ß¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È
Loose Wide Denim Pants Limited Color
²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡Ê¥«¥éー¡§¥Ö¥ëー¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
Extra Long Neckless New Color
²Á³Ê¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥·¥ë¥Ðー¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥·¥ë¥Ðー¡ß¥´ー¥ë¥É
Big Chouchou New Color
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ëー¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¤ª¤Í¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥ó¡ÖeL+1¡Ê¥¨¥ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡Ë¡×¤«¤é¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÖRib Sox¡×¤Î¸ÂÄê¥Í¥¤¥Óー¥«¥éー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ëè¥·ー¥º¥óÂ¨´°Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¢ö
¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤ò♡
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢eL¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÆÃÅµ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£