餃子の王将で″スタンプ2倍押し″開催中！お得なときに集めて5％オフ会員カードやオリジナルグッズをゲットしよ

餃子の王将は、2025年9月16日から30日までの期間限定で、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを、通常時の2倍押印する『スタンプ2倍押し!!』を実施しています。

会員カードやオリジナルグッズを手に入れやすくなる

王将では2025年12月14日まで「2026年版ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開催しています。

集まったスタンプの数で、会計が毎回5％割引になる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード」をはじめ、餃子の王将オリジナルグッズと交換ができます（オリジナルグッズは数量限定で、なくなり次第終了）。

「スタンプ2倍押し!!」の期間中は、各種割引処理後の会計金額500円毎に押印してもらえるスタンプが通常1個のところ、2倍の2個押印されます。

「2026年版ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」の開催期間は、25年6月27日から12月14日まで。「スタンプ2倍押し?」の実施期間は、9月16日から30日までです。

景品の交換期間は、25年7月1日から12月21日まで。全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で実施しています。

景品の一覧は、以下の通り。

スタンプ25個：「2026 年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(会計5％割引)」

スタンプ35個：「2026 年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(会計5％割引)」＋ [選べる限定グッズ] 1 点

スタンプ50個：「2026 年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(会計5％割引)」＋ [選べる限定グッズ] 1 点

[選べる限定グッズ]は、以下の通り。

・ハードポーチ

アタッシュケース風デザインのハードポーチで、外側がハードで中身が潰れにくく、持ち運びも安心です。PC・スマホ周辺機器等ガジェット類の収納にも便利。内側には餃子のイラストがデザインされています。

・マルチショルダーバッグ

スマホショルダーやカード入れとしても使いやすい、便利なマルチショルダーバッグです。ストラップをつけて身に着けたり、紐を外してインナーバッグと使用したりと大活躍。内側には人気メニューのイラストがデザインされています。

・スープジャーまんぞくセット

保温・保冷スープジャー(容量350ml)、箸とレンゲのカトラリーセット、保温・保冷ランチバッグがセットになった、これ一つでランチに出かけられる、手軽で便利なセットです。スープジャーは昨年好評だったマイボトルとお揃いのデザインになっていて、店舗でオーダーを通す際に使用される"王将用語"のルビが入っています。

・2025 年干支入りラーメン鉢

自宅でお店の気分を味わえるラーメン鉢。底には今年の干支の「巳（み）」と餃子の可愛いイラスト入りで、ふちのデザインは「王将」という文字になっています。

キャンペーンの詳細は公式サイトから確認できます。

実際の景品とは、デザインが一部異なる場合があります。なお、景品は非売品です。

※価格はすべて税込です。

