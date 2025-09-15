「横顔もキレイに見える」シンプルなトップスが見違える「顔まわりの飾り方」
「見とれる横顔」小物のセット
クリアな質感で抜けをつくる
トーンを合わせる
柄を小さくリンクさせる
品格のある素材だけを飾る
（服以外のドレスアップ法）
ときに正面からのアングル以上に目を奪われる、魅力的な横顔。効果的かつ調和のとれたアクセサリーの組み合わせパターンをもとに、惹きつけられる顔まわりの飾り方をご紹介。
クリップも眼鏡も透ける素材で統一して、大人に似合うレトロPOPを実現。おもちゃみたいなヘアクリップだけ浮かないよう、クリアフレームの眼鏡で統一感を。
言わずと相性のいい、クールなグレーとシルバーアクセサリー。そこにまぎれて甘いハートモチーフを効かせるギミック。「色は冷たく・素材はあたたかい」キャップも肝。
眼鏡のフレームは白。べっ甲模様は横から見たときにだけわかるから、バングルとのリンクもさりげないこだわり。華奢な変型ピアスで視線を集めて。
品のいいベロアとパール。クラシックなテイストでそろえたアクセサリーを丁寧に飾って、気楽なスエットをクラスアップ。細めながらふっくらとしたボリューム感があるカチューシャは、サイドアングルがより魅力的。
