「薄着でもキレイが高まる」手元のアクセサリー「重ねても重くない」ひんやりとしたデザイン

「キレイが高まる」ひんやりとしたアクセサリー

いまの軽装を簡単にクラスアップさせるものとして、つやめくジュエリーを活用。「なんでも合う」というなかでもとくに印象が変わる、小さくても効果は大きい逸品を選りすぐり。





似たような中でバリエーション

1.ゴールド縄リング／ココシュニック、2.ゴールド太チェーンリング、3.シルバー２連リング、4.ゴールド13連リング／以上ココシュニック オンキッチュ、5.ゴールドサークルリング、6.ゴールドストーンつきリング、7.ゴールド細リング／以上ココシュニック（ココシュニック） チェーンタイプがあると抜けが出せる。



装飾がひかえめなメタリック系でそろえつつ、太さや輝き方にバリエーションを。組み合わせも簡単になり、その日の気分やシーンによってバランスをとりやすく。







知性を宿す時計の力

1.ゴールド時計 5,170円／CASIO CLASSIC（カシオ計算機 お客様相談室） 服に干渉しにくい薄さと軽さ。 2.シルバー時計リング 19,800円／CASIO（カシオ計算機 お客様相談室） 珍しいリングタイプ。



腕時計を身につけることで、所作までもしゃんと。クラシックな見た目なのにデジタル仕様で昔と今を融合。メタリックカラーならジュエリーとの相性も◎。







（アイテムのプライスなど詳細）

【全24アイテムの一覧】≫ありがちじゃない「アクセサリーの話題作」シンプルでひかえめ「だけど埋もれない」デザイン